金門醫院爆打錯疫苗…1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

記者蔡家蓁／金門9日電
金門一對年輕夫妻帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才致電通知家屬，讓全家又驚又怒。(記者蔡家蓁／攝影)
金門一對年輕夫妻帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才致電通知家屬，讓全家又驚又怒。(記者蔡家蓁／攝影)

金門一對年輕夫妻前天帶著1歲一個月大的寶寶前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，沒想到醫護人員竟誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間盤點時才發現異常，緊急致電通知家屬，讓全家又驚又怒，氣得寶寶的爺爺在臉書發文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」

孩子的爺爺黃先生表示，前晚接獲院方來電，得知孫子打錯疫苗，全家人當場傻眼又氣憤不已，雖然院方解釋，A型肝炎疫苗原本可於滿1歲施打，與水痘疫苗同時接種並無大礙，但全家仍憂心孩子是否受影響，整晚緊盯狀況，好在目前沒有出現不良反應。

黃先生說，原本醫師建議家屬再帶健保卡回院預約接種流感第二劑，但家人已嚇壞，當下就拒絕，並考慮之後改回台灣施打。他轉述，朋友聽了也說，「他們以前也遇過打錯疫苗，孩子出現嗜睡、全身無力的情況，後來送回台灣治療一陣子才恢復，真是太可怕了。」

事件曝光後，引起網友群情激憤，留言痛批「沒讓家長確認疫苗外盒就施打，太離譜了！」「這種錯誤不可原諒，幸好寶寶沒事！」「太扯了，真是低級的錯誤祈願愛孫平安沒事」。

對此，金門醫院副院長陳根雄坦言，因兩款疫苗的廠牌與包裝相似，醫護人員一時疏忽才導致誤打。他表示，A肝疫苗過去確實是滿1歲可施打，今年才改為1歲半起接種，院方已向CDC及縣衛生局通報，也確認孩子狀況穩定。陳根雄強調，醫院已派員前往家中慰問，並全面檢討疫苗施打流程，確保類似事件不再重演。

