我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

小三進門小四又生娃 精品大亨元配氣到提告

台灣新聞組╱台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權；示意圖。（圖／123RF）
知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權；示意圖。（圖／123RF）

知名精品代理商、惇聚國際執行長洪惇學，因與公司女員工發生婚外情並生下一女，遭妻子提告侵害配偶權。台北地院審理後，認定洪與女員工確實有侵權行為，判決兩人連帶賠償洪妻台幣200萬元(約6.4萬美元)。

根據鏡週刊報導及判決書內容，洪惇學與妻子結縭多年，育有三名子女。約七年前，洪與一名陳姓女子發生婚外情並生下一女，洪妻當時選擇原諒，並允許丈夫將該名女子與私生女帶回家照顧。未料四年前，洪又與另一名黃姓女員工發展出婚外情，最終也生下一女，食髓知味行徑再度引發婚姻危機。

據了解，洪妻也在公司任職，與黃女、陳女為同事關係，但洪惇學與「小四」黃女不避嫌，時常一同出席公開活動、在公司內互動親密，令洪妻倍感羞辱。直到前年3月，洪妻查看戶口名簿，赫然發現丈夫已收養黃女所生的女兒，才驚覺丈夫再度出軌。面對同事間的耳語與輿論壓力，洪妻最終選擇提告，要求洪惇學與黃女連帶賠償。

判決書稱，洪惇學曾要求妻子到黃女住處接她，兩人也曾討論安排黃女產後月嫂及外傭事宜；但洪惇學辯稱，妻子曾協助黃女處理待產事宜，表示已接受他與黃女的關係，並無侵害配偶權問題。

但法官審酌後認為，洪妻之所以協助，僅出於顧全家庭與孩子的情感，並不代表對外遇行為「同意」。反觀黃女明知洪已婚，仍與其發生親密關係並生女，甚至公開露面互動親暱，已嚴重侵害洪妻的婚姻權益。法院最終判決洪惇學與黃女須連帶賠償台幣200萬元，全案可上訴。

洪惇學為精品代理商「惇聚國際」執行長，旗下代理多個國際品牌，包括KENZO等，員工超過200人，並多次接受媒體採訪。案件曝光後，業界人士形容，「這已是他第二次高調外遇，這次判200萬算輕的了」。

上一則

隊徽、隊名相似 上海兄弟「山寨」中信兄弟？

下一則

徐國勇指新加坡非完全民主國家 藍委轟失言

延伸閱讀

東京影展「春樹」王傳君奪影帝 引女主角白百何不滿

東京影展「春樹」王傳君奪影帝 引女主角白百何不滿
6年前曾是婚外情主角 阿翔被問粿粿「尷尬反應曝光」

6年前曾是婚外情主角 阿翔被問粿粿「尷尬反應曝光」
王子被爆介入婚外情 品牌忍7年爆料：行徑惡劣 沒職業道德

王子被爆介入婚外情 品牌忍7年爆料：行徑惡劣 沒職業道德
休傑克曼淪世紀大渣男 攜小三首亮相新片紅毯

休傑克曼淪世紀大渣男 攜小三首亮相新片紅毯

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽