他幫女性友人開車 複製大門磁扣鑰匙 潛入屋內做不雅事

蔡姓男子幫李姓女友人開車回家，在車上發現大門磁扣及房間鑰匙，他竟私自拷貝。（本報資料照片）

蔡姓男子幫李姓女友人開車回家，在車上發現大門磁扣及房間鑰匙，他竟各拷貝後再放回原位，將車輛交還李女；之後蔡3度潛入李女房間，窺探李女生活甚至有不雅行為。台南地院判處拘役15天，檢方認判刑過輕提起上訴，因蔡已賠償並達成和解，法院駁回上訴。

判決書指出，蔡姓男子2022年10月間曾受李姓女友人委託，幫李女將車輛開回台南市歸仁區的租屋處；蔡見李女的大門磁扣及房間鑰匙各1支遺落在車輛腳踏板上，竟拿取磁扣及鑰匙，先給不詳人士拷貝，再將磁扣及鑰匙放回腳踏板，並將車輛還給李女。

蔡姓男子因此獲知李女租屋處地址，去年3月16日上午、3月22日上午、3月26日上午，竟3度未經李女同意，持大門磁扣、房間鑰匙闖入李女的房間，藉此窺探李女的生活；直到最後一次，李女丈夫返回時，才發現蔡姓男子居然在他們的屋內，報警處理。

偵訊時，蔡承認犯行，台南地檢署將蔡依無故侵入他人住宅罪提起公訴，聲請簡易判決處刑；台南地院依蔡表示沒有辦法負荷李姓女子提出的200萬元（台幣，約6.8萬美元）和解金，尚未達成和解，兼衡其犯罪動機、手段以及沒有前科等素行，將他判處拘役15天。

檢察官不服提起上訴，指出蔡姓男子並非單純一次侵入李女住宅，且侵入住宅後在內為不雅行為，對於李女身心造成嚴重傷害；又蔡原同意給付和解金卻又反悔，原審未審酌上情，量刑容有過輕。

台南地院認為，原審量刑已斟酌全案情節，且未逾越法定刑範圍，或有何違反比例原則及罪刑相當原則情形，原判決量刑並無違法或不當情事，自應予以維持。檢察官固依李女請求，以原判決量刑過輕而提起上訴，惟蔡已於檢察官上訴後，今年4月9日與李女和解。

法院指出，李女已經訴訟代理人表示願意原諒蔡、不再追究刑事責任，並同意從輕量刑等，有和解筆錄；足認檢察官之上訴已失基礎，從而，檢察官提起上訴，為無理由，判決應予駁回。

法院審酌，蔡犯後承認犯行，於上訴期間已與李女和解並履行和解條件完畢，李女亦經訴訟代理人表示同意為緩刑宣告，則蔡經此偵審程序及科刑之教訓，應能知所警惕，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，以勵自新。