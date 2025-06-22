我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／亞歷山大29分領軍 雷霆G7大勝溜馬奪總冠軍

紐時：伊朗若封鎖荷莫茲海峽 不僅等於自殺也害慘中國

台前防長高華柱談50年前演習墜機：要迫降沙灘…來不及

記者程嘉文／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部前部長高華柱。(本報資料照片)
國防部前部長高華柱。(本報資料照片)

國軍陸軍航空隊明年即將迎來70大壽，現有各型直升機超過百架，但比起空軍低調許多，民間研究也較少。前陸航指揮官徐春林之子徐仲傑近日完成「陸航建軍史話」一書，記述父親與叔伯前輩們的故事。曾任國安會秘書長、國防部長的高華柱也首度談及，當年陪同陸軍總司令于豪章遭遇墜機意外的始末。

1974年12月27日，于豪章視導代號「昌平」的師對抗演習，兩架UH-1直升機卻相繼墜毀。現場唯一仍有意識的侍從官高華柱，不顧雙腿骨折，奮力求救召來支援。于豪章雖從鬼門關前搶回，但是下肢癱瘓，曾創下最年輕陸軍總司令紀錄的少壯將領，軍旅生涯提前告終。事件造成13人死亡，包括6位將軍。在2020年參謀總長沈一鳴殉職前，是國軍高階幹部損失最慘重的空難。

高華柱回憶，于豪章原定26日視導演習，但因設宴款待赴美宣慰僑胞返國的陸光劇團，因此改至次日。27日天氣轉壞，一大早北台灣就籠罩雲霧中，改為搭車前往位於楊梅高山頂的演習統裁部。

昌平演習的統裁部配屬兩架UH-1作為行政用，總司令一行下一站，是到新竹新豐坑子口，此時天氣稍轉好，UH-1機員在詢問下表示可飛行，不料升空後相繼失事。于豪章搭乘的327號機，在觀音草漯墜地，機上10人死了6人；另一架347號機剛起飛就墜毀，7人全數罹難。

高華柱說，于豪章常搭直升機，對天氣很有概念，發現能見度極差，隨即指示返航或就地降落。由於機內噪音極大，須由高華柱告知身旁機工長，用頭盔麥克風轉達前艙，飛行員兩度回答「沒問題」。于又指示，先飛到沒有地障的海上，降低高度後再飛回沙灘降落。此時飛官也正往海邊飛行，但雲霧實在太低，還沒到達海岸就撞地。

陸軍調查發現，直升機平常貼地飛行，飛官慣於靠目視而非儀器飛行，遭遇惡劣天候應變力不足。人員訓練、助航設施、專機派遣模式改善，都成為後來檢討改進重點。

國防部

上一則

赴台多年、家鄉無親友…陸配難補除籍證明憂變人球

延伸閱讀

美空軍聯合多國演習 台灣高層任觀察員照片曝光

美空軍聯合多國演習 台灣高層任觀察員照片曝光
印度又空難 神廟起飛後 直升機墜毀7死

印度又空難 神廟起飛後 直升機墜毀7死
日本演習展示高超音速飛彈 分析：傳遞對中國的威懾訊號

日本演習展示高超音速飛彈 分析：傳遞對中國的威懾訊號
印度墜機「265具遺體送達醫院」尾部黑匣子已找到

印度墜機「265具遺體送達醫院」尾部黑匣子已找到

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
五億高中生案今天民事判決婚姻無效，家屬委任律師（中）說不便表示意見。（記者黃仲裕／攝影）

台5億高中生案判婚姻無效 夏男入獄恐拿不到遺產

2025-06-18 09:04

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況