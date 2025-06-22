我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

詐團將贓款兌換黃金製成「門擋」 空運柬、越估逾300公斤

記者曾健祐／台中22日電
警方切開合金製成的「門擋」，發現內部竟包有金條。（圖／警方提供）
警方切開合金製成的「門擋」，發現內部竟包有金條。（圖／警方提供）

刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐騙，發現詐團成員將贓款兌現成黃金後，將黃金包裹在合金中製成「門擋」，並空運至柬埔寨洗錢。檢警估計該團近一年至少已走私逾300公斤黃金，扣案門擋經切割、熔解後查扣24公斤的金條，價值逾7700多萬元（台幣，下同，約260萬美元），等同五間銀樓儲備量。

刑事局電信偵查大隊指出，專案組偵辦「安心幣商」假投資詐欺案，統計有169人受害、遭詐6億元，今年1月搜索詐團的水房據點，發覺該團收到被害人現金、虛擬貨幣贓款後，會馬上透過其他洗錢集團兌換成黃金，再以空運包裹方式寄到柬埔寨給上游。

警方說，全案報台北地檢署指揮，經蒐證追查半年，確認李姓詐團成員走私黃金模式，6月9日先攔截另名陳姓成員打算寄到柬埔寨、越南的兩件包裹，裡頭包含兩塊鉛合金的門擋，檢方扣押後切割查驗。

警方表示，翌日再搜索、拘提李時，當場查扣尚未完成包裝的12條黃金金條（每條約一公斤），另在陳姓成員那兒查扣四個鉛塊門擋，經切割、熔解外包合金，又發現12塊黃金，共查扣24公斤金條。

據了解，警方查獲外觀為合金的門擋後，先用切割方式破壞，但合金中鉛金屬熔點較低，切割不到幾分鐘就過熱熔解，後來再向民間友人借用噴燈，直接朝合金加熱熔掉外部，花費好幾個小時才取出包在裡面的金條。

警方依6月10日台灣銀行牌價每公克3226元換算，扣案金條價值高達7742萬元。警方根據詐團成員寄件單據，發現李、陳自2024年7月起走私黃金，若以每月寄送30公斤推估，恐已走私超過300公斤黃金出境，詢後依組織犯罪條例、洗錢罪嫌將兩人移送偵辦。

虛擬貨幣 越南

上一則

短照服務去年申請暴增279% 縣市經費告急

下一則

分手忘不了嫁人的前女友 他跟監還暴打對方丈夫被判刑

延伸閱讀

赴台留學卻成詐團車手 9越南籍大學生最重判刑5年半

赴台留學卻成詐團車手 9越南籍大學生最重判刑5年半
永坤黃金捲款關店 投資者畢生積蓄沒了 抗議反被警拘留

永坤黃金捲款關店 投資者畢生積蓄沒了 抗議反被警拘留
多誘人？地緣政治+通膨推升黃金買盤 好市多買金條報酬率驚人

多誘人？地緣政治+通膨推升黃金買盤 好市多買金條報酬率驚人
5月詐騙財損近90億 詐團穿警制服視訊 藝人謝忻也上當

5月詐騙財損近90億 詐團穿警制服視訊 藝人謝忻也上當

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線