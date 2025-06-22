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女返台奔喪暫住繼父家遭性侵 他坦承犯行獲緩刑

記者王駿杰／新竹22日電
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新竹一名女子小欣（化名）去年7月從國外返台奔喪並暫住在繼父陳男家中，陳趁小欣熟睡伸出狼爪。（示意圖／本報資料照片）
新竹一名女子小欣（化名）去年7月從國外返台奔喪並暫住在繼父陳男家中，陳趁小欣熟睡伸出狼爪。（示意圖／本報資料照片）

新竹一名女子小欣（化名）去年7月從國外返台奔喪並暫住在繼父陳男家中，不料，陳見小欣熟睡．竟伸出狼爪對其強抱、襲胸、撩陰，還拉著小欣的手要其幫忙打手槍，離譜的是，陳事後還向小欣稱「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」、「你又沒搖頭，就認同，我才會去碰」；新竹地院審理終結，陳因坦承犯行，換得緩刑。

判決書指出，去年7月初小欣回台奔喪，暫住陳與母親的住處，隔天凌晨，陳見小欣熟睡，研判不能抗拒，竟強抱對方，並伸手撫摸對方胸部及私密處，隨後將小欣內褲褪去，用手指插入對方生殖器，另外，陳還拉小欣的手撫摸自己的生殖器，藉此滿足自身性慾。因事發正值深夜，小欣因人生地不熟，只能隱忍至天亮，傳訊向母親友人求救並報警。

法官審理，小欣證稱陳男對她性侵，對陳竟稱拉小欣手摸自己生殖器的舉動，是扯平指侵行為，事後更稱「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」、「你又沒搖頭，就認同，我才會去碰」，陳男明顯不當理解兩性間性關係及觀念，不過，陳坦承犯行，賠償小欣後雙方和解。

法官認，陳男身為長輩，竟為滿足個人私慾，率然對前來奔喪的繼女乘機為性交，妨害小欣性自主決定自由，行為非常不應該，所幸並無其他強制或激烈行為，考量被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，審酌依乘機性交罪判刑1年8月，緩刑4年，期間保護管束。

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