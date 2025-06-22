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小狗護蒜遭斷頭 3個月迄未破案

台灣新聞組／台北22日電
老農民欣悅今年蒜頭豐收且品質、價格俱佳，只是擔心蒜未曬乾又被偷。(記者蔡維斌／攝影)
老農民欣悅今年蒜頭豐收且品質、價格俱佳，只是擔心蒜未曬乾又被偷。(記者蔡維斌／攝影)

雲林縣虎尾鎮與莿桐鄉交界的偏僻農區，3月發生幫農民顧田間蒜頭的小黑狗遭殘忍殺害，以竊取蒜頭，事隔逾3個月，警方仍無法將殺狗賊繩之以法；這類農作竊案層出不窮，雖然警方「護農專案」行之有年，但不少受害農民對破不了案深感無奈，喊話警方「要加油」。

莿桐劉姓農民是這起偷蒜殺狗事件苦主，他在田邊養小黑狗幫忙嚇小偷，沒想到3月8日清晨，他巡田時赫然發現小狗被割喉血濺一地，頭部幾乎被砍斷，手法極為凶殘，田裡蒜頭被拔走約300株，以當時蒜價約值1萬元(新台幣，下同，約338美元)，推測可能小狗護蒜吠叫才慘遭毒手。

蒜農一開始未報案，倒是媒體報導引起警方重視，但已是案發兩天後，轄區虎尾警分局指出，狗兒屍體已火化，加上現場偏僻，調閱鄰近產業道路監視器，一度鎖定可疑人車，但進一步追查比對仍無進展。

「蒜貴容易引起盜心。」元長鄉蒜農李清郎等人說，雲林通常清明節前後採收蒜頭，近年蒜價一直很好，每台斤都有50元，才引起盜賊覬覦，連看守狗都被殺，讓人擔心又害怕。有農友說，多年來用盡防竊方法，竊賊不同情老農辛苦種蒜，晚上還得「睏（睡）田餵蚊」，「心肝真狠，很擔心哪天會出人命。」

除了殺狗案，2017年莿桐鄉「蒜頭阿嬤」曬在院子的3千台斤蒜頭，一夕間全被偷光，連住家旁的蒜田也遭殃，損失逾30萬元，阿嬤母親節哭癱在地，事情被網友貼出，驚動時任縣長李進勇交辦，幸好破案，原來竊賊是案發早上要來買蒜的人，也是冒牌商人。

莿桐鄉甘西村長林建旭說，防堵農作物失竊的確不容易，何況農民年事高，打不過年輕力壯的賊，村裡曾發生農民被迫「監守自盜」的怪事，老農在農產倉庫守夜，遇上小偷上門，因人單力薄，夜深討不了救兵，擔心反抗被打，在竊賊脅迫下，竟要幫忙搬蒜頭、稻穀上車，非常離譜。

屏東瑪家鄉一處鳳梨田3年前也遭人偷採整片約1千顆鳳梨，總市價5萬元，該名果農說，向警方求援後啟動護農專案，在產業道路加強巡邏，甚至連日下鳳梨田巡視，歷經半個月跟監埋伏逮人，但鳳梨早已被賤賣。

台南善化的南瓜農阿瑛幾年前租了三分地種南瓜，原已召集工人兩天後要採收，未料當天上工時已全被採光，損失20幾萬，她站在田邊欲哭無淚。她說，農民很弱勢，名人家裡被偷總是很快破案，農作被偷常自認倒楣，政府要加油，多為農民想想。

警方全面啟動護蒜專案，結合當地巡守隊或義警加強蒜頭產地農區夜巡。(記者蔡維斌／翻...
警方全面啟動護蒜專案，結合當地巡守隊或義警加強蒜頭產地農區夜巡。(記者蔡維斌／翻攝)

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