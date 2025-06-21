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赴台留學卻成詐團車手 9越南籍大學生最重判刑5年半

記者黃羿馨／新竹即時報導
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黃男等9名越南籍學生來台就讀新竹縣某大學，但卻加入詐騙集團，去年起多次提領詐騙所得交給集團上游，再將款項換匯轉往國外。（示意圖／本報資料照片）
黃男等9名越南籍學生來台就讀新竹縣某大學，但卻加入詐騙集團，去年起多次提領詐騙所得交給集團上游，再將款項換匯轉往國外。（示意圖／本報資料照片）

黃男等9名越南籍學生到台灣就讀新竹縣某大學，卻加入詐騙集團，去年起多次提領詐騙所得後，再將款項換匯交給集團上游，被害人多達50人，涉案金額龐大。新竹地院依共同詐欺罪，將9人判處5年半不等刑期，並於執行後驅逐出境。

判決書指出，被告中7男2女同為越南籍來台留學生，其中黃男跟槃女去年負責招攬同鄉6男1女大學生先後加入詐騙集團，7名越南大學生透過Telegram通訊軟體聯繫擔任提款的車手，提領詐騙來的贓款。

9人先由詐團上游成員透過通訊軟體聯繫被害人，編造假投資、假購物、假租屋、假借款等情境，誘騙對方匯款到特定人頭帳戶後，再由7名大學生分別到新竹超商提領贓款。黃男和槃女收款後，統一在越南商店匯兌成越南盾，轉入詐團上游帳戶。

9人分工明確，黃男擔任車手頭，槃女負責收水，黃男與槃女從中賺取每天新台幣2千元到7千元不等的報酬，期間黃男也會自行提領贓款再轉交給上手，從中賺取提領金額4%作為報酬。黃男等9人短時間內密集提領被害人誤信匯入的詐騙款項，製造金流斷點以隱匿犯罪所得，被害人多達50人以上。

法官審理，9人犯罪情節嚴重，不僅危害社會秩序，也加重司法負擔，侵害的不僅是被害者個人財產法益，還包括被害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序，最終依加重詐欺罪等罪名分別判處黃男等9人5年半不等刑期，並於執行後驅逐出境。

越南 詐騙集團 留學生

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