我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

網紅「最強奶媽」遭控私接代言 被討149萬 獲判免賠

記者王宏舜／台北20日電
劉又禎（謝薇安）遭經紀公司羽化娛樂控「違約私接色情、博弈代言、SOD廣告、私自為親戚朋友代言」，提告求償149萬7500元。劉女反指締約10個月僅收到2萬3500元，且還是簽約前的合作案，稱公司私吞合作廠商交付的產品，一審判羽化公司敗訴，二審18日駁回上訴確定。（取材自Instagram ）
劉又禎（謝薇安）遭經紀公司羽化娛樂控「違約私接色情、博弈代言、SOD廣告、私自為親戚朋友代言」，提告求償149萬7500元。劉女反指締約10個月僅收到2萬3500元，且還是簽約前的合作案，稱公司私吞合作廠商交付的產品，一審判羽化公司敗訴，二審18日駁回上訴確定。（取材自Instagram ）

有「最強奶媽」稱號的網紅劉又禎（謝薇安）2021年和羽化娛樂公司簽下3年合約，但羽化娛樂控她「違約私接色情、博弈代言、SOD廣告、私自為親戚朋友代言」，影響公司分潤，提告求償149萬7500元（台幣，下同，約5萬0683美元）。劉女反指締約10個月僅收到2萬3500元（約795美元），且還是簽約前的合作案，還稱公司私吞合作廠商交付的產品，一審判羽化公司敗訴，二審18日駁回上訴確定。

羽化娛樂提告聲稱，雙方於2021年1月簽訂合約，約定由羽化娛樂負責經紀劉又禎的演藝事業活動，契約期間自同年1月1日起至2023年12月31日止；依據合約規定，劉女不得於合約期間內私自承接演藝事業活動，但她卻違反，依約定，公司就她私接代言仍有30%的分潤權利，此部分主張公司可分潤42萬元（約1.4萬美元）。

劉又禎2021年11月2日透過律師函終止與羽化娛樂的合約，羽化娛樂認為她擅自終止，應負擔100萬元（約3.3萬美元）的違約金。另外，劉又禎拍攝非演藝活動的個人作品於YouTube「叫我謝薇安」頻道共20支影片，羽化娛樂稱委託白金多媒體公司協助，全部成本為15萬5000元（約5246美元），雙方合意就作品的剪輯、拍攝等支出成本分別負擔50%，因此她應該給付7萬7500元（約2623美元）。

劉又禎則指羽化娛樂同意她應朋友請求幫忙發文時，不用收取分潤，更告知不會干涉她經營 VIP、fans club、twitter等，公司要求支付分潤無理。她也指締約後多次配合參加公司安排的演藝事業活動，但10個月內實際僅收到2萬3500元，且這筆收入還來自簽約前的合作案。她並指出公司虛報剪輯費用以增加成本，未依約指派她熟識的人陪同前往活動，違約情節重大，她才會寄發律師函終止契約。

台北地方法院認為委任契約是基於雙方信賴關係而來，如果信賴關係不復存在，雙方有隨時終止契約的權利，這份合約等同可剝奪劉又禎依法得隨時終止合約的權利，且羽化娛樂未陳明合約經終止有什麼損害，參酌雙方地位、依法本享有的權利及所受損害後，認為羽化娛樂請求的懲罰性違約金應酌減至0元，其他的主張也無據，判公司敗訴。

羽化娛樂不服一審判決，但台灣高等法院民事庭18日維持北院見解，駁回公司上訴，全案確定。　

YouTube

上一則

「少事法」修正 少年3年內未再犯 才能塗銷前案

下一則

海鯤艦「腫包」 台船：凸起是測距聲納外罩 非艇殼變形

延伸閱讀

英企拒中籍人士求職遭控 法官：基於國安考量 非種族歧視

英企拒中籍人士求職遭控 法官：基於國安考量 非種族歧視
Angelababy宣傳網紅小吃店 挨批「自甘墮落降身價」

Angelababy宣傳網紅小吃店 挨批「自甘墮落降身價」
重錄舊歌遭控侵權 鄧紫棋：「六年版稅，一分沒有」

重錄舊歌遭控侵權 鄧紫棋：「六年版稅，一分沒有」
16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

熱門新聞

館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍