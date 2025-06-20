助同窗泡乾冰致截肢詐保 主謀重判6年

廖姓男子錄下張姓男大生將雙腿放進乾冰水桶的影片。（本報記者翻攝）

廖姓男子替張姓高中同學規畫保險 ，涉讓張雙腳放進乾冰冰桶10小時導致兩小腿截肢，再謊稱「夜遊凍傷」，向5家保險公司申請4126萬元（台幣，下同，約139.4萬美元）理賠，僅獲賠23萬元（約7773美元）。台北地方法院依詐欺等罪判張2年徒刑，緩刑2年；依加工自傷、詐欺罪判廖6年徒刑，台灣高等法院昨駁回廖上訴定讞。

廖與張是高中同學，廖大學時研習保險相關課程，建議張規畫人身保險。2023年1月26日，廖騎機車載張到新北市三重買乾冰，再回廖住處將張綁在椅子上，讓張雙腳浸泡在放滿乾冰塑膠桶裡。張疼痛難耐、不時抽腿，廖拿束帶綑綁，讓張雙腳膝下放進乾冰中，過程長達10小時，廖還錄影、拍照。

同月28日凌晨，張到台北馬偕醫院急診，因雙小腿凍傷併腔室症候群等傷害，次月6日雙下肢截肢。張住院期間，廖前往探病，並依計畫以「騎車夜遊凍傷」向富邦、中國、保誠、新光、友邦5家人壽保險公司申請理賠。

富邦人壽信以為真，給付23萬餘元理賠金，其他保險公司認為不合理，向刑事局報案，兩人認罪。

張男因截肢，必須穿著義肢，與保險公司和解，也歸還富邦人壽不法所得，台北地院認為他有值得開展的生活目標，給予緩刑。

廖男不甘刑度相差甚大上訴。高院 認為一審已考慮廖坦承犯行、所生危害等一切情狀，犯的是刑法加工自傷罪中的「得承諾傷害本人成重傷」，及1個詐欺取財、4個詐欺未遂罪，判6年徒刑無不當。

且廖是主導者，張肢體殘缺不可彌補，事後與3家公司和解，廖則沒有，兩人犯罪情節、犯後態度大不同，駁回上訴確定。