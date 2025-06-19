青少年犯案去年查獲4.7萬人次創新高 7成5當車手

少年犯嫌人口增加 製表／王宏舜、李奕昕

警政署統計，去年查獲的青少年犯罪嫌疑達4萬7462人次，且近5年未滿18歲的少年犯罪人數均在1萬人上下，因少子化影響，少年犯罪人口率增加約兩成，其中詐欺自2020年起躍升少年犯罪型態首位，連綠委都批評相關機關卸責。

司法院主導修正的少年事件處理法「行政輔導先行」施行兩年，立法院司法及法制委員會昨請相關單位專案報告。警政署統計顯示，去年警察機關查獲的12到23歲青少年刑案嫌疑人達4萬7462人次，其中12到17歲少年有1萬1785人，18到23歲青年有3萬5677人，兩者都是5年來新高。其中，少年犯罪集中在詐欺，約7成5是擔任車手及車手頭。

民進黨 立委沈發惠指出，「4萬7000人」數字驚人。司法院副秘書長王梅英說，去年各地方法院受理少年調查事件約2萬8000餘件，其中詐欺案新收8292件，占整體新收35.74%。

但司法院的說法挨批騙外行人，由於司法院主導修正少年事件處理法，以保護少年名義，對少年違法行為先採行政輔導為優先，讓進入法院調查的案件大幅減少，減輕的是法院的負擔，但社工輔導等相關配套沒跟上，現況並沒有解決根本問題。

綠委王義川質疑，各單位報告「全是正面」，但根本是各自築起「防火牆」，走出學校與教育部 無關，發生事情與衛福部無關，出了矯正機關就與矯正署無關，街上「浪流連（台語）」到底是誰管理？藍委羅智強提醒，今年青少年犯罪人數將更高，少子化後青少年人口往下掉，數字令人怵目驚心，不能裝作沒看見，究竟是政策有問題，還是執行力有問題？

民進黨立委林月琴質疑，少輔會開案數倍增，人力配置不增反減，基層拚命反映缺人缺資源，主管機關卻沒感覺；警政署書面報告說現有人力「充足」，究竟有無充分掌握資訊？請警政署檢討各地少輔會人力運用與執行，請衛福部邀集各部會共同研商，建立「一主責多協力」分工機制，完善個案管理、轉介流程。

警政署統計，2020年至2024年少年犯罪主要案類，以詐欺、竊盜、一般傷害、性交猥褻、妨害秩序和毒品六類為主，約占整體少年犯罪件數三分之二，其中詐欺去年所占比率為27.7%。

少年容易遭吸收從事犯罪為詐欺、妨害秩序兩類，警政署認為可歸因於「成少共犯」案件持續上升。從去年數據來看，少年涉詐七成五是擔任最底層「車手」角色，主要是「犯罪技術、成本及門檻低」。

王梅英說，司法院正推動少年保護管束風險管理試辦計畫，對參加詐團擔任車手少年，安排職能訓練、就業媒合，密切追蹤輔導。