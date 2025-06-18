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5月詐騙財損近90億 詐團穿警制服視訊 藝人謝忻也上當

記者李奕昕／台北18日電
5月分詐欺財損再度增加，其中假檢警詐騙上升明顯，藝人謝忻（中）也差點受害，17日現身刑事局分享自身經驗。（記者李奕昕／攝影）
5月分詐欺財損再度增加，其中假檢警詐騙上升明顯，藝人謝忻（中）也差點受害，17日現身刑事局分享自身經驗。（記者李奕昕／攝影）

警政署「165打詐儀表板」統計，今年5月全台受理詐欺案1萬6000件，共騙走民眾87億餘元（台幣，下同），件數和財損均增加，其中假檢警詐騙財損11億元，明顯上升。刑事局說，詐騙集團甚至派成員穿警察制服與被害人視訊，提醒民眾注意。

假檢警是詐團傳統手法之一，常假冒戶政事務所、電信公司或醫院，稱民眾遭冒用身分申辦戶籍謄本、貸款、手機門號或領取藥物，製造「個人資料遭盜用」假象，再假冒警察或檢察官採威脅誘導行騙。

詐團手法不斷翻新，警方發現詐團開始採視訊行騙，由成員穿警察制服或刑警背心，搭配警察機關背景畫面，模仿辦案口吻謊稱被害人涉及刑案須配合調查，以監管帳戶要求轉帳、面交現金或郵寄、交付提款卡，並以偵查不公開禁止與他人討論。

依打詐儀表板顯示，上月受理詐欺案1萬6003件、財損近87.3億元，較4月增加42件、10.7億元，件數增加0.3%，財損成長一成四；其中假檢警580件、財損11.2億元，增加103件、2.8億元，有明顯增加跡象。

打詐官警說，政府最近重點防制假投資，研判詐團調整方向，重回假檢警老哏，以往只致電行騙，近期開始與被害人加LINE好友視訊，並假造警察機關辦公室場景引誘上鉤。

藝人謝忻昨現身刑事局宣導防詐，指自己上月接到假檢警電話指她吸金700萬元，她視訊看見對方十多人穿警察制服，現場有桌子、電腦、印表機，險遭詐騙，向男友哭訴才驚覺上當。

刑事局重申，司法調查不會以電話或視訊要求監管帳戶，民眾接到這類電話務必冷靜，立即掛斷查證；近期有詐團指示被害人透過網路銀行開啟「無卡提款」，要求輸入提款金額，將QR Code、提款序號截圖以LINE傳送，得手後於ATM提領，也要提高警覺。

LINE 貸款 詐騙集團

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