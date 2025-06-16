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妻懷孕、生子拒行房 竟猥褻13歲小姨子 退役士官判刑

記者張議晨／高雄16日電
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高雄一名退役不久的前士官，被妻子掀出13年前曾猥褻小姨子，最終被判刑10月。可上訴。（本報資料照片）
高雄一名退役不久的前士官，被妻子掀出13年前曾猥褻小姨子，最終被判刑10月。可上訴。（本報資料照片）

高雄一名退役不久的士官涉嫌在妻子懷孕期間，猥褻妻子的11歲妹妹，全案等到他外遇打離婚官司，這段13年前的惡行才曝光，高雄高分院審理後，依強制猥褻罪，判處前士官徒刑10月。可上訴。

判決指出，這名前士官1998年入伍，直到2023年才退役，當時他還在服役時，與妻子住在苓雅區娘家，同住者還有岳母、小舅子和妻子11歲的妹妹。

2010年3月間，前士官妻子剛生小孩，妻子的胞弟因生病住院，由岳母在醫院照顧，家裡只剩11歲的小姨子。

某天深夜，前士官見妻子與小孩熟睡所際，摸進小姨子房間，涉嫌撫摸她私處，對方驚醒後不知所措，隔天早上向姐姐哭訴，阿榮在被追問之下認錯，並向妻子下跪道歉，也向岳母道歉，且獲得對方原諒。

事隔13年後，前士官因外遇和妻子打離婚官司，妻子趁著與前士官對質時，詢問他13年前對妹妹所做的事情，當時前士官坦承「我摸她」，妻子追問「當時妹妹幾歲」，前士官則說「國一，13歲」。

妻子取得這段錄音後，由妹妹正式向前士官提告，高雄地院審理時，他否認犯行，稱是妻子挾怨報復。

法官為此勘驗錄音譯文，認為當時前士官因妻子懷孕、生產拒絕行房，跑去猥褻妻子妹妹，因妻子和小姨子證述一致，依強制猥褻罪，判處前士官有期徒刑10月。

他不服上訴。高雄高分院審理時，小姨子又提出補強證據，指前士官透過妻子向她轉達道歉，承認所為非常過份，因此認定前士官確實猥褻妻子胞妹，維持原審刑度，仍可上訴。

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