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屏東7學生溺水 2士官跳海救5人 1自游上岸 1罹難

記者劉星君／屏東16日電
屏東縣枋寮漁港海域15日下午3點多發生7名國高中生溺水，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊兩名中士在漁港沿岸執行任務，任務告一段落後，有人高喊「救命！」，兩名中士帶救生圈跳海游300公尺到5人旁邊，協助救人，一旁的立槳划者也來幫忙。（記者劉星君／翻攝）
屏東縣枋寮漁港海域15日下午3點多發生7名國高中生溺水，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊兩名中士在漁港沿岸執行任務，任務告一段落後，有人高喊「救命！」，兩名中士帶救生圈跳海游300公尺到5人旁邊，協助救人，一旁的立槳划者也來幫忙。（記者劉星君／翻攝）

屏東縣枋寮漁港海域15日下午3時多發生7名國高中生溺水，剛好海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊兩名中士在漁港沿岸執行任務，當時任務告一段落，將突擊快艇停在碼頭邊，現場有人高喊「救命」，兩名中士帶著救生圈跳海游300公尺到5人身旁，協助先套上救生圈，一旁等待救援。

兩名特勤中士分別是27歲陳男、松姓男子，兩人都是原住民，陳男是春日鄉排灣族，松男是布農族，平日就接受高強度訓練。當天下午是海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊在岸際執行任務，任務結束後，剛好將突擊快艇停在碼頭旁，之後聽到民眾高喊「救命！救命！」。

兩人見狀，隨即在身上分別套上2個、3個救生圈，跳入海中游約300公尺，來到5名溺者旁邊，協助將5人套上救生圈，一旁等待海巡到場，現場也有一旁在玩SUP民眾見狀後加入幫忙，其中兩人被救起時，臉色發青、昏迷，海巡趕到後，拉上船艇CPR，急救後恢復意識。

7名國高中生疑被大浪捲走落海，5人由軍人跳海先套上救生圈，再由海巡拉上船艇，另一名國中生自行游上岸，還有一名19歲黃姓高職生失聯，搜救行動15日晚近9時結束，一無所獲。16日上午7時許發現疑似溺水者，打撈上岸後已無生命徵象，經家屬確定為黃生，後續由警察、海巡及家屬處理。

15日7名國高中生在枋寮漁港附近海域溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，...
15日7名國高中生在枋寮漁港附近海域溺水，其中1人自行游上岸，海巡船艇救起5人，19歲黃姓高職生失蹤，16日上午7時許發現並打撈上岸後已無生命徵象。（圖／取自屏東縣威鯨救難協會臉書）
屏東縣枋寮漁港海域15日下午3點多發生7名國高中生溺水，剛好海軍陸戰隊兩棲偵搜大...
屏東縣枋寮漁港海域15日下午3點多發生7名國高中生溺水，剛好海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊兩名中士在漁港沿岸執行任務，任務告一段落，現場有人高喊「救命！」，兩名中士帶著救生圈跳海游300公尺到5人旁邊，協助救人。（圖／民眾提供）

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