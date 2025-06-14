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台環保署之狼李健育猥褻襲胸、性侵4女 檢起訴10罪

記者曾健祐／台中14日電
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檢方依強制性交等10罪嫌起訴李健育。(本報資料照片)
檢方依強制性交等10罪嫌起訴李健育。(本報資料照片)

前環境保護署環境督察總隊（現為環境部環境管理署）總隊長李健育，利用職權對三名女秘書及一名女學員猥褻、指侵，多人懾於他是機關最高長官被迫隱忍，檢方依強制性交等10罪將他起訴、建請法院從重量刑。

檢方痛斥李健育敗壞官箴，依其性格、行事作風，就算在民間單位工作，仍有對女性性騷擾的高風險，為免有其他人受害，建請法院續押。

台中地檢署調查，李健育2022年6月和女秘書到連江出差，卻在公務車上摸她腹部、手伸入衣服，不顧對方制止竟抓頭強行舌吻十幾秒。

隔年2月，李健育在環境督察總隊台中辦公室內，亂摸女秘書上胸、鎖骨，就連搭高鐵出差途中，都大膽在車廂內用手指伸進對方襯衫扣縫處戳胸，赴花蓮公務下榻飯店期間，也從後方環抱女子上胸，受害女子懾於總隊長權威，隱忍屈從多時。

李健育同時性騷多名女秘書，並伸鹹豬手從領口進入內衣摸胸、正面環抱強吻，或在公務車後座掀開對方衣服，強壓頭部靠近親吻，還用手嘗試進入女子褲頭，到外島出差住民宿時，也對女子強吻。

此外，2023年4月間，李健育趁一名女學員拜訪時，邀她到個人休息室內，卻解開襯衫扣子摸胸，且不顧女子反抗還用另一手伸她褲頭指侵，李歷年持續侵犯4名女子，被害人忍無可忍報警，檢方4月搜索後聲押獲准。

檢方偵訊時，李健育僅坦承猥褻，否認性侵，辯稱和女學員是交往關係，親吻是兩人合意，沒有指侵。

檢方根據證詞、對話紀錄，認定李健育犯嫌重大，依9個強制猥褻、利用權勢猥褻罪，以及1個強制性交罪起訴。

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