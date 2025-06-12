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深潭隔5年再傳憾事…屏東海神宮瀑布祕境 3男溺斃

記者劉星君、郭韋綺／屏東12日電
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屏東縣三地門鄉海神宮瀑布發生溺水意外，三名戲水男子不幸溺斃。(記者劉星君／翻攝)
屏東縣三地門鄉海神宮瀑布發生溺水意外，三名戲水男子不幸溺斃。(記者劉星君／翻攝)

高雄三名男子昨天相約到屏東縣三地門鄉海神宮瀑布祕境戲水，發生溺水意外，路過民眾發現報案，但消防局趕到時三人均已無生命跡象，送醫不治。這是海神宮相隔5年，再度發生遊客溺斃意外。

屏東縣消防局昨天下午3時許接獲民眾報案，經過海神宮瀑布時看到兩名男子掙扎疑似溺水，消防人員趕到，發現還有一名男子在上游約10公尺的瀑布下方一處深潭，三人救起時都穿著泳褲，已無生命跡象，送醫均不治。

警方調查，44歲黃姓、44歲郭姓與38歲林姓男子是好友，均住高雄，黃男是台電員工、郭男從事安全工程、林男是停車場管理員，昨天中午12時許開一輛車抵達海神宮停車場，步行約30分鐘至海神宮瀑布戲水，不明原因發生溺水。

報案民眾發現時因山區無手機訊息，趕到停車場處找人報案，消防人員再趕上山，為時已晚。

三地門鄉海神宮青山環繞、溪水清澈，是當地戲水祕境，但當地好幾處大小深潭均暗藏危機。2020年發生過三起溺水案，造成三人死亡。

據了解，海神宮祕境原屬茂林國家風景區管理處管理，因部落內部意見分歧，茂管處退場，現為無人管理狀態。

三地門鄉長曾有欽說，海神宮沒開放，遊客仍會闖入，垃圾堆積、停車亂象，居民困擾，原本今晚邀集部落開會籌組新協會，接手管理運作；對溺水事件還要進一步了解。

三人家屬昨趕抵指認身分無誤，檢警今天相驗，調查釐清三人溺水原因。

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