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法院內裝針孔偷拍3年 多人受害 佐理員遭求處重刑

記者蔣永佑／新北12日電
新北地院板橋院區一名駱姓佐理員，涉嫌在辦公室、茶水間、女廁等處偷裝針孔鏡頭偷拍女性私密處，新北地檢署依妨害性隱私等罪將他起訴並求處重刑。(記者蔣永佑／攝影)
新北地院板橋院區一名駱姓佐理員，涉嫌在辦公室、茶水間、女廁等處偷裝針孔鏡頭偷拍女性私密處，新北地檢署依妨害性隱私等罪將他起訴並求處重刑。(記者蔣永佑／攝影)

新北地方法院板橋院區駱姓佐理員，涉嫌利用下班時間，在辦公室、茶水間、廁所等處裝針孔偷拍同事和民眾，時間長達3年，共14人受害。新北地檢署依公務員無故攝錄性影像罪起訴駱男，並以被害人數眾多、未賠償損失，向法院求處重刑。

檢警調查，駱男2005年起擔任新北地院法警，後透過內部徵選成為佐理員，在板橋院區調查保護室協助調查保護官執行觀護業務。今年初有被害人如廁發現遭偷拍，報警處理，地院人心惶惶；另有被害人向立委陳情，質疑新北地院包庇，全案曝光。

起訴指出，駱男多次利用下班後獨留辦公室加班機會，將針孔鏡頭以膠帶固定在辦公室座位低處、茶水間和廁所蹲式馬桶上方，偷拍被害人裙底、大腿內側及內褲等私密影像。檢警查扣15段竊錄影像，其中有一段是男性被害人如廁。

檢察官認定，駱男任職新北地院長達近20年，藉持用門禁卡在板橋院區自由進出之便，四處裝設針孔竊錄，已屬公務員利用職務上機會犯罪，可加重刑期至1/2。

且許多被害人知悉此事後受到嚴重驚嚇，造成心理極大創傷而焦慮不安，上班走動或如廁都戰戰兢兢；駱男犯行惡劣，且犯罪時間長、被害人數眾多，迄今未賠償被害人任何損失，建請法官從重量刑。

事發後新北地院今年1月14日召開考績會，函台灣高等法院轉司法院將駱男移送懲戒法院，並建議停職，隔天司法院決議停職，駱男隨即在16日遞辭呈，17日火速離職。

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