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土城2歲童遭虐死 雙親起訴 心碎外公提告女兒女婿

記者蔣永佑／新北10日電
新北市土城2歲男童遭親生父母家暴毆打致死，其父母遭新北檢依家暴重傷致死等罪起訴，交由國民法官審理。(本報資料照片)
新北市土城2歲男童遭親生父母家暴毆打致死，其父母遭新北檢依家暴重傷致死等罪起訴，交由國民法官審理。(本報資料照片)

新北市土城區一名兩歲男童遭吳姓生父連續掌摑、腳踹，以香菸炙燙身體，陳姓生母未阻止，見兒子神色有異也不救助；男童隔天被獨留在家長達12小時，送醫治療月餘不治。新北地檢署依家暴重傷致死等罪起訴這對狠心父母。

起訴指出，男童原寄宿新莊外公家，由外公、外曾祖母和舅公等共同照顧，案發前數日被父母帶回親自照料，遭不當管教及嚴重家暴。

檢警調查，33歲吳男今年1月28日至2月16日間，涉在住處以燃燒的香菸連續炙燙兒子胸口及左手臂；2月17日晚間8時許，又於住處連續掌摑男童巴掌五下，腳踹臀部二次，兩度以手抓雙腳使其倒立，搖晃再摔至床上。

33歲陳女是國小代課老師，當時正在浴室洗澡，聽聞兒子出聲哭喊、尖叫卻未阻止，步出浴室後見兒子因暴力毆打出現臉色發白、眼神失焦、反應遲緩等現象，未將男童送醫也不對外求助，還若無其事，隔天上午與吳男各自出門上班、應酬。

18日晚間8時許兩人返回住處，發現兒子臉色發青、抽搐不止且失去意識，才撥打119緊急送醫。男童除左手臂和胸口有香菸燙傷痕跡外，經診斷發現左側腦硬膜下出血，合併雙側視網膜出血及抽搐，住院一個多月後，今年3月24日宣告不治。

吳、陳夫妻事後對案情避重就輕，雙雙遭羈押至今；外孫慘死心疼不已的外公則代表家屬對親生女兒和女婿提告。檢察官求刑認定，二人涉犯刑法家暴重傷致死及有義務者對無自救力之人不為生存所必要之扶助或保護致死等罪，且故意對兒童犯罪，依兒少法加重其刑至1/2。全案交由國民法官審理。

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