又見高齡肇事…76歲婦才剛換照 闖紅燈衝撞多車1死2傷

76歲婦人8日開車行經成功大學附近路口，涉闖紅燈高速衝撞機車、腳踏車，導致一人死亡。(記者袁志豪／攝影)

76歲劉姓婦人昨開車行經台南成功大學旁大學路與勝利路口，疑暴衝闖紅燈，衝撞兩輛停紅燈機車後，再撞上通過路口的自行車，74歲陳姓男自行車騎士一度趴在她擋風玻璃上再噴飛，傷重不治；劉婦最後撞上對向停放20多輛機車才停下，釀1死2傷。

據了解，劉姓婦人為退休 教職員，才剛換駕照，駕照有效期限至2027年7月1日，先前也無特別重大肇事紀錄。她案發後情緒低落，表示太過緊張，腦筋一片空白，不太記得，之後又供稱「可能是汽車煞車失靈」，才導致車輛無法停下；全案依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，劉姓婦人下午一時45分許開車載著77歲鄭姓女性友人要外出喝下午茶，兩人沿大學路往西行駛，接近勝利路口時，當時行人專用時相都是紅燈，只有行人能通行，卻不見減速，而是先繞過停等紅燈汽車，撞上兩輛機車，再撞上正騎自行車過馬路的74歲陳姓男子。

陳姓騎士一度趴在劉婦轎車擋風玻璃上，穿越路口後又擦撞對向1輛轎車，陳從擋風玻璃上彈飛撞上該轎車左車頭後落地；最後劉婦轎車偏右撞向整排停放的機車才停下來。

陳姓自行車騎士當場失去呼吸心跳，送醫不治；遭撞的機車52歲陳姓女騎士、28歲吳姓男騎士都受輕傷，送醫無大礙。

現場汽機車零件散落一地，滿目瘡痍，勝利路、大學路一度全面封路。一名目擊者說，從車輛擦撞機車起到停下，長達100公尺，擋風玻璃碎裂破了大洞，「路邊機車像保齡球瓶全倒」，有些機車的連車牌都被撞掉，

劉婦肇事後，在馬路邊嚇得說不出話來，掩面痛哭，兒子得知後趕到現場，警方初步查出，劉姓婦人等相關當事人酒測值都是零，將鑑定車輛煞車是否故障，警方也不排除她是否一時操控失誤釀禍，或另有原因分心等人為因素，待深入釐清事發原因。

陳姓死者為高雄旗山人，目前住在台南東區，不過台南沒有親人，他胞妹昨晚到南市第一警分局交通分隊製作筆錄，僅說許久未聯繫，對車禍事故沒有特別意見，該怎麼辦就怎麼辦。