打工淪豬仔…女大生受困柬埔寨87天 他靠關係6小時救到人

台中李姓女大生（左二）被騙到柬埔寨，7日獲救回到台灣，和阿公（左三）和母親（左一）與里長陳建良（右一）一起向各界道謝。(記者游振昇／攝影)

台中市李姓女大生3月透過社群平台「月薪3萬2」(台幣，下同，約1069美元)廣告出國打工，邀林姓同學一同前往，以為到香港 卻被騙去柬埔寨，受困87天，沙鹿區美仁里長陳建良透過友人協調，成功救回兩名女大生，前天終於平安獲釋返台；她向急籌贖金的爺爺說「對不起，我錯了，不應該這麼衝動出國，讓你擔心了！」

李、林2人滯留柬埔寨簽證到期，對方要求付贖金13萬6000元(約4500美元)，她6月2日拿到手機向家人求救，李女阿公匯了兩次款，對方卻說錢被「黑吃黑」，繼續要求匯款，家屬擔心女大生被轉手賣掉，6月5日報案，警方通報外交部與刑事局，最後是里長陳建良透過國外友人協助救回。

陳建良說，他接到女學生阿姨電話求助，查證確認兩名女學生確實在柬埔寨被監控，6日上午11點多他聯絡在柬埔寨朋友，告知當地園區名字及兩女大生資料，當天下午4時許，即獲知「人可以獲釋」，傍晚5時許確認已放人「這次營救沒花半毛錢」。

但陳建良也說，很多台灣人被騙到東南亞 國家，營救過程要多管道，靠錢也要有人脈關係，才能圓滿處理。

女學生說，園區有千餘人，還有十幾名台灣人，每天工作12到15小時；刑事局國際科正設法了解，是否有其他國人被騙受困。

李姓女大生昨天說，今年3月在Threads 社群看到「月薪3萬2」的打工廣告，和同學一起去應徵時，對方表示會外派到香港，接洽的都是台灣人；3月13日抵達香港卻說香港沒職缺，14日改到金邊分公司，對方派車載她們到金邊時，「看到環境和想像中不一樣」。

李女表示，當天到了柬埔寨「金邊分公司」，整棟大樓破破爛爛的，裡面大概上千人，主管說如不好好配合，會修理她們，他們知道被騙了，卻不得不配合。

她說自己沒被虐待和施暴，曾想逃跑，但手機被管控，一舉一動都被盯著；工作要求是在電腦上設計徵才廣告，和她被騙廣告相同，也被要求將廣告內容登在Threads和臉書，她有做廣告但沒放上網路，對方不知道。

李女說，廣告徵人薪水才3萬2000元，她當時單純只是要找工作，幫忙分擔家計，沒想到不是求高薪也遇到詐騙。

她說很感謝大家救援，這段時間她很害怕，擔心回不了台灣，曾經心想「完了，是不是一輩子要待在這裡」，前晚回到家，因害怕和愧疚，哭了1個多小時。