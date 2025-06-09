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台咖啡店主爆偷拍顧客如廁、員工沐浴13年 網怒批噁心

記者李隆揆／台北9日電
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知名人氣咖啡店，近期傳出老闆涉嫌偷拍長達13年。（圖／AI生成）
知名人氣咖啡店，近期傳出老闆涉嫌偷拍長達13年。（圖／AI生成）

徐姓男子在北市大同區經營咖啡店逾10年，涉在店內廁所裝針孔攝影機偷拍，檢警查扣電腦建檔資料，因被害人數不明，檢方認有串證之虞聲押禁見，士林地方法院裁定8萬元台幣交保。

據調查，該咖啡店走文青風，採預約制、用餐不限時，社群網路上頗具知名度。日前有網友貼文，指該咖啡店老闆在店內廁所，將針孔攝影機偽裝成刮鬍刀、塑膠盒，裝在馬桶上偷拍，員工旅遊、出差也被偷錄洗澡畫面，偷拍影像分類命名建檔於店內共用的iPad和私人電腦中。網友還爆料，偷拍時間長達13年。

據了解，徐男6月5日被帶到警局調查；網友貼文怒批「我們看見的不是八卦，而是系統性犯罪」。

另名網友稱，預約上門準備消費卻撲空，周遭住戶說看到老闆被警察帶走，上網詢問才得知是因涉嫌偷拍案被送辦。事件曝光後，有附近住戶指老闆身材壯碩，平常穿著木屐走上走下「吵死人了」。

該店周遭潮流服飾店、餐飲店林立，平時吸引許多年輕人逛街消費，店內有養貓，採預約制，消費不限時，社群網路上頗具知名度，許多民眾獲悉消息紛紛上網貼文譴責「噁心」、「細思極恐」，也有曾到店內消費的顧客擔心被偷拍。

檢警6月5日拘提徐男到案，查扣手機、電腦等證物，詢後依妨害秘密、妨害性影像等罪嫌送辦，士林地檢署認有串證之虞，向法院聲押禁見，法院裁定8萬元台幣交保。

徐男交保後在店門上公告，「即日起無限期停業，已預約的訂金將陸續全額退還」，記者實地查訪仍可見緊閉鐵門上留有公告，徐男在大同區他處還另開一家咖啡店，昨也不見人影。

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