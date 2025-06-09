我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

川普旅行禁令生效 阿富汗等12國禁止入境美國

家長吵到畢典取消被罵翻 細節曝光…網風向逆轉挺女學生父親

記者余采瀅／台中9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

台中逢甲大學機電系6日舉辦畢業典禮，因涉及性平事件，有兩名家長對峙開罵，校方調解無效，畢典最後被迫取消，讓與會畢業生炸鍋。事件爆發後，外界輿論原本責怪「鬧場的家長」，隨著知情者在網路曝光真相，很多網友改挺該名勇敢為女兒發聲的父親。

根據學生轉述，起因一名A女學生與一名B男學生曾發生性平糾紛。當A女學生父親發現B男學生與家長也到場參加畢典時，激烈反對，並揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行。男同學的家長則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場，雙方因此僵持不下。校方嘗試調解無效，導致畢業典禮延誤兩小時，最終宣布取消。

有畢業生家長特地從馬來西亞過來參加畢典，結果在場苦等兩個多小時而取消。網路輿論多數一開始批評A女同學父親，認為是「破壞畢典元兇」而被罵翻，但有知情者在網路發文，指B男學生對A女學生做了不法行為，原本被禁止出席畢典，卻仍現身，A女學生父親認為B男學生不該出現在這而爆發爭執，輿論風向跟著逆轉，網友紛紛改聲援女方，並曾讚A女學生父親為女兒挺身而出的勇氣。

逢甲大學表示，6日晚間典禮開始前，因現場出現涉及該校性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商，並積極協調，但雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過兩小時。考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮。

逢甲大學指出，校方理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

上一則

賴清德校閱海安演習 籲立院通過預算「海巡不能夜盲」

下一則

北捷電扶梯近5年事故達835件 議員籲宣導避免走動

延伸閱讀

2家長因性平案互罵害畢典取消 受累畢業生怒：我爸從國外來

2家長因性平案互罵害畢典取消 受累畢業生怒：我爸從國外來
南加華裔家長教師協會 頒黃趙企晨終身成就獎

南加華裔家長教師協會 頒黃趙企晨終身成就獎
政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位
賴清德警大畢典勉畢業生「勿吃案」 基層警察嗤之以鼻

賴清德警大畢典勉畢業生「勿吃案」 基層警察嗤之以鼻

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　