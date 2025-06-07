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北市通緝犯拒臨檢 2度衝撞傷警遭擊斃

記者廖炳棋、楊正海／台北7日電
台北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。（記者廖炳棋／翻攝）
台北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。（記者廖炳棋／翻攝）

台北市大安警分局昨天凌晨執行酒駕臨檢勤務，蔡姓詐欺通緝犯遭攔停後，兩度駕車衝撞，過程中鄭姓、沈姓警員受傷，警方共開12槍還擊，蔡男中彈送醫不治，警方在車內起獲「喪屍煙彈」及一小包安非他命。

36歲蔡男昨天凌晨12時許，駕駛白色休旅車由建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，經大安警分局路檢點遭攔停，因被發現是詐欺通緝犯，不願下車受檢。

蔡男不顧盤查的鄭姓警員（40歲）上半身還在車窗內探查，大力踩油門逃逸，由於車輛周遭還有警員警戒，且臨檢點右側也有車潮，鄭男擔心蔡男衝撞會傷及同仁及民眾，抓住方向盤往左方轉死，卻遭休旅車拖行，車輛先往左前方轉彎撞向分隔島，再加速倒車。

沈姓警員（27歲）見狀拔槍，在車輛後退時往右側車輛輪胎開一槍，休旅車大幅後退轉彎，車尾撞向分隔島，蔡男再踩油門，車輛又向左前彎撞向分隔島，沈男閃躲不及遭擦撞，頭撞分隔島後昏倒在地。

鄭男在車頭二度衝撞分隔島後被甩下，立即拔槍繞到車輛右側，朝前後輪胎開槍；瑞安所卓姓警員見同仁倒地，也拔槍高喊「下車」，連開五槍制止蔡男，三名員警共擊發12槍，蔡男腹部及腋下中彈，失血過多不治。

鄭姓警員身體多處擦挫傷，沈姓警員頭部撕裂傷，兩人送醫救治無大礙。台北市長蔣萬安及台北市警察局長李西河昨赴大安分局探視受傷員警，並致贈紅包壓驚，蔣萬安肯定員警當機立斷、依法執法，強調市府會持續精進警察的裝備，做員警的後盾。

蔣萬安

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