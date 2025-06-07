北市通緝犯拒臨檢 2度衝撞傷警遭擊斃

台北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。（記者廖炳棋／翻攝）

台北市大安警分局昨天凌晨執行酒駕臨檢勤務，蔡姓詐欺通緝犯遭攔停後，兩度駕車衝撞，過程中鄭姓、沈姓警員受傷，警方共開12槍還擊，蔡男中彈送醫不治，警方在車內起獲「喪屍煙彈」及一小包安非他命。

36歲蔡男昨天凌晨12時許，駕駛白色休旅車由建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，經大安警分局路檢點遭攔停，因被發現是詐欺通緝犯，不願下車受檢。

蔡男不顧盤查的鄭姓警員（40歲）上半身還在車窗內探查，大力踩油門逃逸，由於車輛周遭還有警員警戒，且臨檢點右側也有車潮，鄭男擔心蔡男衝撞會傷及同仁及民眾，抓住方向盤往左方轉死，卻遭休旅車拖行，車輛先往左前方轉彎撞向分隔島，再加速倒車。

沈姓警員（27歲）見狀拔槍，在車輛後退時往右側車輛輪胎開一槍，休旅車大幅後退轉彎，車尾撞向分隔島，蔡男再踩油門，車輛又向左前彎撞向分隔島，沈男閃躲不及遭擦撞，頭撞分隔島後昏倒在地。

鄭男在車頭二度衝撞分隔島後被甩下，立即拔槍繞到車輛右側，朝前後輪胎開槍；瑞安所卓姓警員見同仁倒地，也拔槍高喊「下車」，連開五槍制止蔡男，三名員警共擊發12槍，蔡男腹部及腋下中彈，失血過多不治。

鄭姓警員身體多處擦挫傷，沈姓警員頭部撕裂傷，兩人送醫救治無大礙。台北市長蔣萬安 及台北市警察局長李西河昨赴大安分局探視受傷員警，並致贈紅包壓驚，蔣萬安肯定員警當機立斷、依法執法，強調市府會持續精進警察的裝備，做員警的後盾。