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第三方支付易沛科技涉洗錢一年高達54億 多人被起訴

記者蕭雅娟、張宏業／台北7日電
老字號易沛網路科技第三方支付涉洗錢，總經理明仁宇（中）等18人遭起訴。（記者張宏業／攝影）
老字號易沛網路科技第三方支付涉洗錢，總經理明仁宇（中）等18人遭起訴。（記者張宏業／攝影）

第三方支付業者易沛網路科技公司，被控替「九州」、「3A娛樂城」等博弈集團洗錢47.5億元（台幣，下同，約1.59億美元），另協助地下期貨代收投資款7億餘元，一年多內不法金流高達54.6億元，易沛總經理明仁宇共18人昨被依組織、洗錢等罪起訴。

起訴指出，明仁宇洗錢大賺手續費，犯後卻辯稱不知博弈、地下期貨集團業者身分，求處八年以上重刑；易沛科技財務陳子瀅（明仁宇女友）求處七年以上徒刑；明仁宇特助姚喜樂求處六年徒刑；在押的明仁宇等五人昨移審法院。

易沛科技是通過數發部取得執照的第三方支付業者，董事長鄭明祈（不起訴）在金融圈頗負盛名，是政大法學博士，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理，但實際負責人是明仁宇。主任檢察官曾揚嶺、檢察官吳怡蒨追查，易沛幕後金主是名藍營大咖，網羅退休檢調高官擔任董監事，檢調以證人約談他，但他稱沒參與營運。

被起訴的18名被告中，還有名重量級洗錢人物，就是「出金」業者游峻復，他涉及實體幣店詐騙投資泰達幣案，今年3月才被雲林地檢署起訴，求處20年重刑。

起訴指出，明仁宇為增加易沛科技代收付額度，規避法律規範，成立六家人頭公司作為「金流通道商」，向茂為歐買尬公司申請虛擬帳號、繳費代碼提供給易沛科技，作為「入金」使用。

檢方追查明仁宇又與游峻復等人成立「台易通」等八家公司，作為易沛科技「特約商店」，卻經營博弈娛樂城及地下期貨交易平台，用特約商店以銀行設定批次轉帳至賭客、投資人指定帳戶，藉此「出金」。檢方另分案偵辦有無其他洗錢共犯。

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