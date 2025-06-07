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誣告、酒駕情節輕微？法官判免刑被質疑

記者曾健祐／台中7日電
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鄒姓女子謊報失竊10萬元台幣被依誣告罪起訴，台中地院以情節輕微判免刑。（本報資料照片）
鄒姓女子謊報失竊10萬元台幣被依誣告罪起訴，台中地院以情節輕微判免刑。（本報資料照片）

鄒姓女子謊報失竊10萬元台幣（約3337美元）被依誣告罪起訴，她犯後不認罪、審理也未到庭，法院以情節輕微判免刑；黃姓男子接連酒駕，兩度都獲免刑仍三犯。類似判決引發法界議論，質疑法官太過「佛心」，認為法官判免刑理由應說服大眾，否則易引起不公平觀感。

刑法61條規定，若情節輕微，顯可憫恕減刑後仍嫌過重，得免除其刑。有法官解釋免刑制度是以被告有罪，但免予執行，形同犯錯不必受罰，免刑判決理由須讓大眾信服，應說明何為情堪憫恕，否則外界觀感不佳。

檢警調查鄒女去年搭高鐵到台中，向警方謊稱事前在台北車站上廁所遭竊10萬元台幣，鄒女說詞反覆，警方調閱監視器也不符，她被依誣告罪嫌起訴；台中地院傳喚鄒女未到庭，法官比對相關證據，認定她犯行明確。

中院表示，鄒女誣告雖不可取，但犯罪情節輕微，就算用刑法59條情堪憫恕予以減刑後，猶嫌過重。

桃園黃男曾販毒遭判16年，2016年假釋，之後酒駕被抓判免刑，同年9月再犯，法院以他假釋後有當志工及捐款，若再回監執行六年殘刑，讓他更生努力化為烏有，罕見再判免刑。

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