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女行員勾結詐團開戶騙2.7億 幕後控盤落網

記者李奕昕／台北5日電
中國信託成功分行行員朱紫彤勾結詐騙集團，刑事局追出幕後控盤白正凜、水房幹部張譯翔拘提到案，查扣張價值700萬元台幣百達翡麗手表（中）。(記者李奕昕／攝影)
中國信託成功分行行員朱紫彤勾結詐騙集團，刑事局追出幕後控盤白正凜、水房幹部張譯翔拘提到案，查扣張價值700萬元台幣百達翡麗手表（中）。(記者李奕昕／攝影)

中國信託成功分行行員朱紫彤勾結詐騙集團，替人頭帳戶設定約定轉帳及調高轉帳上限，與共犯向313人騙走2.7億元(台幣，下同)，被判刑6年6月。刑事局追出幕後控盤白正凜、水房幹部張譯翔拘提到案，桃園地檢署依詐欺等罪起訴，對白求刑15年以上。

警方調查，32歲白正凜以Telegram聯繫暱稱「鳳凰」的柬埔寨機房人員，指揮41歲林姓女子在嘉義市某汽車旅館控制在臉書求職者，透過25歲王姓男子聯繫台北市內湖區的中信成功分行員31歲朱紫彤，帶求職者前往銀行找朱，開設外幣帳戶綁定美國銀行帳戶約轉，並調高額度。

詐團誘使被害人加入「Eva 金牌學堂」、「台股胖達叔」等LINE投資群組，以投資股票指示匯款至人頭帳戶，收到款項後匯到美國帳戶，29歲張譯翔操作轉給美國的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，再打到詐團的電子錢包。朱經手18個人頭戶，獲價值165萬元泰達幣報酬。

刑事局偵七大隊第一隊、台北市警方追查，前年1月至去年11月查獲朱及控員、收簿、人頭共27人，去年11月24日趁張從大陸搭機返台，在台北松山機場拘提，隔天赴白的基隆市住處拘提。白否認詐騙，但張坦承犯案，稱赴大陸直播帶貨。

警方查扣白、張的現金70萬元、手表3支、汽車2輛、LV手提包等，包括張價值700萬元百達翡麗手表、白價值20萬元勞力士手表，詢後移送，桃檢均聲押獲准。

桃檢陸續起訴29人，其中白、張今年4月8日被依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴。桃園地方法院前年12月已將6人依詐欺、組織、洗錢判刑，朱被判6年6月。

虛擬貨幣 台股 詐騙集團

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