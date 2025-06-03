我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派激烈反對 前密大日裔校長接掌佛大遭意外否決

川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」

台前立委陳歐珀疑收賄護航業者 移送北檢複訊

記者張宏業／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前立委陳歐珀涉收賄護航業者推動法案遭約談。(記者林伯東／攝影)
前立委陳歐珀涉收賄護航業者推動法案遭約談。(記者林伯東／攝影)

民進黨籍前立委陳歐珀被控在立委期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，廉政署今(4)天搜索14處地點，約談陳歐珀、妻子徐慧諭、業者洪英正共9名被告到案，全案朝違背職務行收賄罪偵辦，陳歐珀凌晨移送台北地檢署複訊，未對媒體表示意見，不排除會有強制處分。

陳歐珀友人許仁圖30萬元(台幣，下同，約1萬美元)交保、會計葉珍玲10萬元交保；陳歐珀妻子徐慧諭、基隆聯興國際物流洪英正由檢方偵訊中。

陳歐珀2023年被質疑捲入im.B詐騙案，並無償使用詐騙主謀曾耀峰提供的車輛及房產，當時他宣布退出立委選舉，北檢去年偵結im.B詐騙案，起訴曾耀峰等31人陳歐珀遭告發部分尚在偵辦。

陳歐珀當時否認參與im.B詐騙，曾向民進黨廉政委員會自請處分調查，全案經過黨內多方調查，廉政會確認陳歐珀未涉及不法，今年3月簽結此案，沒想到才洗刷汙名，又涉收賄遭檢方偵辦。

檢廉接獲檢舉，指陳歐珀被控任職立委期間，自2018年起收受聯興國際物流不正利益，由聯興物流每個月替陳歐珀支付5萬元助理費，另每月匯款5萬元「顧問費」至陳歐珀可掌握的人頭帳戶，透過陳歐珀推動「商港法」換取商業利益；檢廉清查陳歐珀名下資金，發現另涉財產來源不明罪。

聯興國際物流公司成立於1999年，是基隆港首家民營碼頭貨櫃首集散站業者，主要業務有基隆東岸貨櫃碼頭經營，貨櫃集散站營運、船務代理服務及貨櫃陸運運輸。

前立委陳歐珀友人許仁圖30萬元交保。(記者林伯東／攝影)
前立委陳歐珀友人許仁圖30萬元交保。(記者林伯東／攝影)
基隆聯興國際物流負責人洪英正遭約談。(記者林伯東／攝影)
基隆聯興國際物流負責人洪英正遭約談。(記者林伯東／攝影)
前立委陳歐珀妻子徐慧諭遭約談。(記者林伯東／攝影)
前立委陳歐珀妻子徐慧諭遭約談。(記者林伯東／攝影)

民進黨

上一則

六四36周年將屆 陸委會呼籲北京正視歷史真相

延伸閱讀

3監委濫用公務車 北檢分案調查 法界：判刑有前例

3監委濫用公務車 北檢分案調查 法界：判刑有前例
李俊俋請辭又遭司法偵辦 綠營大老：恐斷市長路

李俊俋請辭又遭司法偵辦 綠營大老：恐斷市長路
回防地方 藍「反惡罷台灣戰車隊」上路 催不同意罷免票

回防地方 藍「反惡罷台灣戰車隊」上路 催不同意罷免票
國民黨告發李俊俋公器私用 藍委問北檢辦不辦？何時辦？

國民黨告發李俊俋公器私用 藍委問北檢辦不辦？何時辦？

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深