我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

前男友殺現任男友 她竟協助棄屍被起訴

記者簡慧珍／彰化3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化縣大村鄉賴姓男子(右) ，疑與前女友朱女（左)的李姓男友發生衝突，將李男殺害棄屍，兩人被移送檢方訊問。（圖／民眾提供）
彰化縣大村鄉賴姓男子(右) ，疑與前女友朱女（左)的李姓男友發生衝突，將李男殺害棄屍，兩人被移送檢方訊問。（圖／民眾提供）

彰化縣大村鄉今年大年初六驚傳情殺案，賴姓男子殺害朱姓前女友的李姓同居男友，隨後夥同朱女用棉被裹屍放在機車前座踏板，載到荒涼排水溝棄屍。彰化地檢署依殺人、遺棄屍體罪起訴賴男，朱女依遺棄屍體、湮滅證據罪起訴。

彰化地檢署昨表示，這件情殺案的殺人部分將交由國民法官審理，遺棄屍體和湮滅證據兩罪由另一個法庭審理。檢方為避免影響國民法官心證，對殺人部分不置一詞。

據了解，原籍越南的朱女19歲時嫁來台灣桃園，與前夫生下兩名女兒後離婚，兩女兒歸生父扶養。離婚後，朱女與第一任越南籍男友生下兩名兒子，兩人分手後，朱女結識第二任男友賴男並生下一名女兒，兩人常發生爭吵，朱女挨打聲請家暴令，朱女與賴男分手後，帶著三個孩子與現任男友李男同居在彰化大村。

在工地打零工的賴男工作不穩定，經常找朱女希望復合，今年小年夜又找朱女，說要帶孩子相聚過年遭拒，當場與朱女、李男發生口角。

2月3日賴男再度上門，李男為維護朱女擋在前面，跟賴男一語不合大打出手，朱女在二樓照顧三名子女，聽到爭吵聲下樓查看，要求賴男離開，未料二男扭打時賴男持刀刺中李男左胸，朱女見李男躺在客廳相當害怕，竟從樓上拿棉被協助賴男裹住李男屍體，讓賴男騎機車運屍到附近荒涼排水溝棄屍。賴男棄屍後騎機車逃到大村鄉、花壇鄉的交界被捕，朱女留在家裡。

彰檢偵查終結，依犯殺人、遺棄屍體兩罪起訴賴男，依遺棄屍體、湮滅證據兩罪起訴朱女，殺人罪移審彰化地方法院，交由國民法官審理。

越南

上一則

中火5機組違法發電 盧秀燕批賴政府州官放火

下一則

台新冠疫情升溫 急診塞、缺病床 醫師：病人要自求多福

延伸閱讀

前男友殺現任男友 5寶媽助棄屍

前男友殺現任男友 5寶媽助棄屍
灣區一周發現5鯨魚死亡 今年迄今已14頭

灣區一周發現5鯨魚死亡 今年迄今已14頭
任職近30年…前哈佛醫學院太平間主管 承認盜賣人體器官

任職近30年…前哈佛醫學院太平間主管 承認盜賣人體器官
法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10
國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請資深媒體人董智森，討論近期台美時事議題。董智森說，黃仁勳做了三大錯誤事情惹怒民進黨，分別是「當世壯運聖火代表」、「把海外總部放在北市科」、「支持核電」。圖／「志聖鮮思」提供

做錯3件事惹怒民進黨？青鳥出征黃仁勳 批中共同路人

2025-05-27 11:53

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手