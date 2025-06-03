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涉簽賭打假球 職籃球員施顏宗、陳奕綸遭籃協除名

記者簡慧珍／彰化3日電
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施顏宗（右）涉打假球，賺3萬元台幣賠上職籃生命。（本報資料照片）
施顏宗（右）涉打假球，賺3萬元台幣賠上職籃生命。（本報資料照片）

彰化柏力力籃球隊兩名球員施顏宗、陳奕綸，涉嫌參與職籃簽賭，在2023年4月22日職籃例行賽打假球，被警方查獲移送偵辦，各被判緩刑三年，最慘的代價喪失籃球球員資格、註銷所有籃協證照，且不得進入場館。

判決書指出，施顏宗擔任柏力力隊的中鋒與小前鋒球員，陳奕綸負責控球後衛球員，兩人所屬彰化柏力力隊參加2023年1月至5月的我國超級籃球聯賽（SBL）。

施顏宗認識裕隆隊球員柯旻豪，透過柯旻豪結識身為地下簽賭網站組頭的邱繼緯（柯、邱二人另由台北士林地檢署提起公訴），施參與職籃下注；陳奕綸因與施顏宗為同隊隊友，聊天中知道簽賭一事，透過施以口頭方式向邱下注。

2023年4月22日裕隆隊與柏力力隊在彰化師範大學體育館比賽前，柯透過邱告知裕隆隊有球員狀況不佳、戰力不齊全，要施與陳兩人「認真打」、「不要輸太多」，並請施、陳刻意在比賽中，配合裕隆隊比賽節奏壓低得分，終場為柏力力隊73分比裕隆隊71分，柏力力隊逆轉贏得比賽，施在4月30日獲賭金3萬元（台幣，下同，約1000美元），施把其中3000元分給陳。

全案經台中市刑大查獲，全國籃協第一時間決議施、陳二人的球員資格，籃協所屬球團及各聯盟日後不得錄用，及不得進入場館，協會核發的各級教練、裁判證、經紀人證照等亦一併註銷。

彰化法院認為，兩人參與詐欺及以詐述妨害投注標的賽事的場次僅一場次，所詐款項各僅3萬元、3000元，已受到全國籃協嚴厲處分，是以兩人因一時貪圖小利而犯罪，坦承犯行，犯後亦已付出慘痛代價，爰依刑法酌減其刑。

法官審酌兩人的家庭狀況、經濟收入等一切情狀，依結夥三人以上共同以詐術妨害投注標的運動競技賽事之公平罪，判處施顏宗有期徒刑一年七個月，緩刑三年；判處陳奕綸一年六個月，緩刑三年，可上訴。

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