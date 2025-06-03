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幣想科技涉洗錢17億 至少999人被騙 3高層收押

記者李奕昕／台北3日電
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全台最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐騙集團洗錢，刑事局查獲施姓負責人（左）。（記者李奕昕／翻攝）
全台最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐騙集團洗錢，刑事局查獲施姓負責人（左）。（記者李奕昕／翻攝）

台灣最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐團洗錢騙走17億元（台幣，下同，約2700萬美元），刑事局陸續查獲施姓負責人等12人，其中三人檢方聲押獲准；警方清查帳冊資料顯示多達4000餘人曾赴幣想買幣，呼籲被騙民眾儘速報案。

據調查，41歲施姓男子是天道盟分子，去年1月接手幣想，採加盟方式經營，向金管會申請登記；民眾受假投資詐團指示，赴幣想門市交付現金購買泰達幣，價格比行情高出8%。

楊姓男子擔任營運長，負責打幣，北市信義店長王姓男子設百大人頭公司，透過保全公司在門市放置入金機，存放被害人現金，待百大帳戶收到匯款後匯至境外買幣。

全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司（圖），涉替詐騙集團洗錢，刑事局查獲施...
全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司（圖），涉替詐騙集團洗錢，刑事局查獲施姓負責人。（記者李奕昕／翻攝）

刑事局偵二大隊過濾165反詐騙系統平台，發現999人被騙買幣損失17億元，其中台南市一名33歲女子投資虛幣被騙590萬元最多，4月底搜索全台37處門市及犯嫌住處，拘提施等七人，另通知三人到案，後續查出蔡姓和蘇姓男子也涉案，上月14四日拘提到案。

警方搜索時當場攔阻15名被害人共282萬元財損，查扣價值共3134萬元泰達幣64萬7670.3841顆、比特幣0.0356顆、波場幣1520.1顆，及現金6049萬元等，還有法拉利跑車及瑪莎拉蒂休旅車各一輛。

施否認詐騙，稱合法經營虛幣交易，但警方查扣手機發現ＬＩＮＥ工作群組有疑似教戰守則的涉詐文字紀錄，依詐欺、洗錢、組織犯罪、偽造文書等罪移送，檢方聲押施、楊、王獲准，其餘交保、限制住居或請回。

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