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檢察官：台版柬埔寨詐團從上到下 幾無罪惡感

記者李隆揆、蕭雅娟／台北3日電
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士林地檢署檢察官江玟萱承辦「台版柬埔寨」案。（本報資料照片）
士林地檢署檢察官江玟萱承辦「台版柬埔寨」案。（本報資料照片）

「把毒品當鹽巴下、把身體不適的被害人拖到廁所辣椒水伺候、失去呼吸心跳竟稱氣喘發作…」詐團的無情與殘忍，讓檢察官江玟萱至今仍難忘。她說，即便辦過許多凶殺命案、暴力犯罪，但對「藍道」集團的殘忍仍深感震撼。

士林地檢署檢察官江玟萱是瓦解「台版柬埔寨」案的檢方主力。她說，犯罪集團分工精細、規模龐大，事件曝光前不久東南亞國家才傳出求職詐騙案，柬埔寨發生「豬仔」囚虐案，「我們一度懷疑該集團核心幹部曾去過柬埔寨」，事後清查確認該集團與境外詐團合作。

她說，偵辦全案最難的是鎖定主嫌「藍道」杜承哲身分，犯罪集團成員透過加密通訊軟體聯繫，彼此以代號互稱，查獲首波核心幹部後即發現「幕後還有人」，但落網犯嫌只知老闆是「藍道」，不清楚真實姓名，「能磨出藍道每天去拔草、有詐欺前科已是一大突破」，所幸分析比對後鎖定涉詐欺案在土城少觀所易服勞務的杜承哲就是「藍道」。

「我們花了很多時間與心力調查…」江玟萱說，看到杜承哲資料時還心想，「真的是我們要抓的對象嗎？那麼年輕真的是負責控房與水房、對被害人極度殘忍的主嫌嗎？」當時很怕抓錯人，但經不斷蒐證分析、反覆確認，行動時已有十足把握。杜承哲落網時感到震驚，當場否認涉案，但證據面前無可抵賴，不久便承認犯行。

「藍道在控房群組內自稱專門創造金流界里程碑、是金流之光。」江玟萱對此相當不解，怎麼會以犯罪自豪？她說，控房犯嫌自認施暴只是聽命行事，核心犯嫌則認為被害人傷亡不是自己親手造成，整個犯罪集團從上到下幾乎都沒罪惡感，內心疑惑「是不是集團規模龐大、分工精細而稀釋分攤了每個人罪惡感，才使他們做出如此殘忍的事？」

「很難想像這種事發生在台灣，詐團控房宛如人間地獄。」是當年領導檢方團隊、現任台北地檢署主任檢察官曾揚嶺對全案的感受。他說，先後在淡水、青埔控房救出58人，是當檢察官以來自覺最有意義時刻之一，「獲救的不僅是58人，而是58個家庭。」

他回憶，警方破獲淡水控房後兩天告訴他還有「青埔控房」，他相當震驚，當霹靂小組攻堅看到二、三十人被拘禁在小套房內的慘狀，腦海中浮現「人間煉獄」幾個字，記得當時無論怎麼清點都只有32名被害人，與35個人頭帳戶不符，深入追問才發現有三人不堪凌虐致死，內心的震撼難以形容。

「正義必須被實現，用人民看得見的方式實現正義、讓人民看見司法進而相信司法是執法人員的使命。」曾揚嶺用感性的話，替全力以赴的檢警團隊下了註解。

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