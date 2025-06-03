台版柬埔寨案囚禁凌虐61人、虐死3人 救人錯失先機釀悲劇

2022年新北市警方攻堅詐團淡水控房，逮捕多名犯嫌（圖）。（本報資料照片）

東南亞 詐騙園區林立，數萬名工作人員中有不少人是被販賣或誘騙前往；台灣三年前也發生拘禁61名帳戶所有人並造成三人死亡的「台版柬埔寨」案，被拘禁者迄今尚未走出這場噩夢。

根據統計，台灣人每天被詐欺的財物損失超過億元台幣，假投資、網路購物及假交易、假中獎手法高居詐騙排行榜前三名。台灣怎麼從「舉世滔滔的幸福之地」變成人人如驚弓之鳥的「詐騙之島」？政府做了什麼？

「如果，警方處理失蹤人口案更積極；如果，金融機構對帳戶突然異常進出更警覺，我們是否有機會更早獲救？」一名「台版柬埔寨案」被害人，在案發近三年後仍不禁提問。

2022年上半年，台灣人被誘騙至柬埔寨「賺錢」，卻遭拘禁在環境惡劣處所替詐團行騙，最後還被當肉票勒贖1萬至3萬美元才獲釋；類似事件也在台灣發生。

2022年10月底，20歲高姓男子吞了詐團撒下的高薪誘餌北上求職，在被拘禁前機警傳出定位訊息給家人，新北市警方獲報後「以車追人」，11月1日在淡水大樓攻堅救出高等26名被害人，再從犯嫌手機群組查出另處拘禁點在桃園青埔特區，3日攻堅救出32人。

「這是詐團核心幹部與柬埔寨詐團交流後演變出來的新手法…」檢警說，過去台灣詐團大多只負責處理金流的「水房」，派「車手」收購或騙取金融帳戶並取款，再將詐款轉匯至第二層人頭帳戶洗錢、隱匿，這次為了延遲金融帳戶被示警凍結竟成立「控房」，誘騙應徵者的過程與柬埔寨詐團如出一轍。

「我們逮捕29名犯嫌，救出58名被害人，還有三人不堪凌虐致死。」檢警回憶，當年38歲的黃姓男子被拘禁12天，受困惡劣環境又頻遭毆打凌虐、被迫唱歌娛樂眾人，在內心極度恐懼下跳樓輕生；45歲黃姓女子因肝硬化腹腔積水腫脹發炎出血，被拘禁24天後休克死亡；患慢性病的57歲林姓男子跌倒受傷，延誤治療而腿部潰爛，敲牆捶地減緩疼痛卻反遭餵食毒品「噤聲」，終至心肌梗塞死亡，「詐團殘暴到令人難以想像」。

台版柬埔寨犯罪集團結構 製表／李隆揆

檢警調查，「S姐」傅榆藺及「茶董」陳樺韋分別是青埔、淡水控房負責人，指揮手下騙取應徵者帳戶後交給上線「藍道」杜承哲轉交境外「機房」使用；杜承哲是首腦，招募薛隆廷、王昱傑、洪俊杰等人將被害人款項轉入俗稱「二車」的二層人頭戶，「被拘禁者的帳戶都是二層帳戶」。

檢警說，杜承哲曾是詐團收簿手，落網判刑後自立門戶成立水房及控房，收入豐沛而坐擁台中豪宅、以名車代步，辦案人員趁其因詐欺案到土城少觀所易服勞務時逮人，清查發現他指揮的水房在短短數個月內經手246名被害人投資詐騙款3億9000多萬元台幣。

更令檢警震驚的是，當年28歲的杜嫌，在淡水、青埔控房事件曝光後三個月就再度成立水房，兩個月內又經手32人詐欺款2353萬元台幣，他還行賄時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻200萬元台幣及價值109萬元泰達幣、220萬元台幣賓士車。

士林地檢署分兩波起訴37人，傅榆藺、陳樺韋去年底被判處無期徒刑定讞，在監執行；杜承哲、洪俊杰、薛隆廷、王昱傑四人去年7月被判處無期徒刑，收賄的葉育忻被判刑14年8月，均上訴二審中。

這宗拘禁61人並虐死其中三人的重大刑案被稱為「台版柬埔寨」，歸功於高姓被害人父子機警及新北市警方處理失蹤人口積極，但有被害人直言「家人早就通報我失蹤，卻等了30多天才獲救」質疑警方，也有被害人說，帳戶突出現異常款項，金融機構難道沒察覺？

警政署在案發後祭出重罪究辦、加強通報、下架貼文、清查失蹤人口、警示帳戶、旅宿業清查等六大作為，如今拘禁帳戶持有者犯行已不復見，但詐騙案卻如野火般燒不盡，台灣人詐騙財損金額也屢創新高。

刑事局統計，前年詐欺案3萬7823件、財損89.4億元台幣，去年激增至12萬2805件、財損502.5億元台幣，台灣每天仍有人被騙上億元台幣，假投資、網路購物及假交易、假中獎手法高居詐騙排行榜前三名。