我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

毒駕年增6倍 去年近2000件新高 「喪屍煙彈」肇事傷亡嚴重

記者李奕昕、陳金松／台北2日電
毒駕問題嚴重，肇事者也曾被查獲涉販售「喪屍煙彈」，學者認為政府應從毒品防制著手。（本報資料照片）
毒駕問題嚴重，肇事者也曾被查獲涉販售「喪屍煙彈」，學者認為政府應從毒品防制著手。（本報資料照片）

毒駕問題嚴重，警方去年依刑法公共危險罪移送近2000件創新高，較前年暴增六倍。警方表示，公危罪修法增訂駕駛體內毒品濃度超標即構成毒駕罪，讓執法更明確，加上近年依托咪酯類「喪屍煙彈」氾濫，相較其他傳統毒品肇事及造成傷亡更嚴重，執法趨嚴是主因。

刑事局統計，去年1至10月查獲毒駕1803件，釀十死，其中四人死於依托咪酯類毒駕，包括新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震、土城警分局清水派出所長劉宗鑫執勤時殉職；新竹市71歲鍾姓老婦騎機車、高雄市92歲吳姓老婦步行遭撞死。

駕駛尿液送驗檢出毒品種類前五名為安非他命819件、K他命681件、卡西酮117件、海洛因91件、依托咪酯類42件，有單一案件檢出多種毒品。依托咪酯類排第五，因屬麻醉藥物，以電子煙施用方便，駕駛邊開車邊吸食，無法控制身體，肇事風險極高。

2014年移送毒駕323件，隔年升至384件，接著逐年下降，2020至2022連三年掉到雙位數，前年升至267件，去年1991件創新高，今年持續上升，截至3月已1189件。

走私毒品 「喪屍煙彈」毒駕危害嚴重，販毒集團去年10月從印度以空運貨櫃走私依托咪...
走私毒品 「喪屍煙彈」毒駕危害嚴重，販毒集團去年10月從印度以空運貨櫃走私依托咪酯來台，警方搜出135公斤，估市價達27億元台幣。（本報資料照片）

刑事局分析，依托咪酯類在東南亞國家多屬管制藥品而非毒品，毒販從印度、越南、泰國與柬埔寨等國走私來台，摻進煙油分裝煙彈販賣。依食藥署資料，依托咪酯最早於前年12月檢出，去年上半年開始被查獲濫用，法醫研究所亦有多案檢出。黃瑋震殉職後，行政院加速於去年8月5日將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯公告列為三級毒品，毒駕悲劇仍層出不窮，11月27日再升為二級。

刑事局說，以往毒駕構成公危罪須「致不能安全駕駛」，不易舉證；刑法第185條之三修正前年12月29日施行，將毒駕增訂「抽象危險犯」，駕駛經檢測體內毒品達行政院公告濃度，即犯毒駕罪，不需警方蒐證是否危險駕車。去年下半年起加強掃蕩依托咪酯類，阻絕境外輸入及查緝境內分裝，成效開始顯現。

警察大學行政警察系主任許福生指出，毒駕是施用毒品衍生犯罪，問題根源在毒品防制，電子煙方便攜帶及使用，已成施用工具，衛生機關應加強管理；另毒駕屬成癮性犯罪，不能單靠司法嚇阻，應「事先」宣導毒品危害，防堵毒品新生人口，「事後」戒癮治療，減少再犯。

他說，警察攔查酒駕時可從駕駛有無酒味酒容初判，施以酒測後移送，取締毒駕須採尿液送驗，會出現空窗期，無法即時遏阻，犯嫌當下沒有「法律威嚇感及社會恥感」，建議研究毒品唾液快篩用於執法，協助現場辨識毒駕。

刑事局表示，香港警方已採用毒品唾液快篩技術配合執法，台灣是否跟進有待討論，且須修法及建立檢驗標準才能執行，將蒐集國外作法並研究可行性。

東南亞 越南 香港

上一則

「金錢豹」女服務生毒駕奪命 死者家屬一原因棄千萬求償

下一則

回防地方 藍「反惡罷台灣戰車隊」上路 催不同意罷免票

延伸閱讀

36名被捕華人無證客何去何從 有人官司纏身、持遞解令

36名被捕華人無證客何去何從 有人官司纏身、持遞解令
紐時爆馬斯克有「藥癮」20種藥不離身 2024大選期間涉用藥過量

紐時爆馬斯克有「藥癮」20種藥不離身 2024大選期間涉用藥過量
台大學霸淪暗網毒梟 3年海撈30億 在美落網查扣逾億資產

台大學霸淪暗網毒梟 3年海撈30億 在美落網查扣逾億資產
赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台婦跌倒後離奇猝死 兒5日後才發現…醫師易疏忽奪命關鍵

2025-05-25 19:13
整串粽子示意圖。(本報系資料照)

男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 網熱議：沒聽過

2025-05-25 10:23

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了