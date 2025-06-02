毒駕年增6倍 去年近2000件新高 「喪屍煙彈」肇事傷亡嚴重

毒駕問題嚴重，肇事者也曾被查獲涉販售「喪屍煙彈」，學者認為政府應從毒品防制著手。（本報資料照片）

毒駕問題嚴重，警方去年依刑法公共危險罪移送近2000件創新高，較前年暴增六倍。警方表示，公危罪修法增訂駕駛體內毒品濃度超標即構成毒駕罪，讓執法更明確，加上近年依托咪酯類「喪屍煙彈」氾濫，相較其他傳統毒品肇事及造成傷亡更嚴重，執法趨嚴是主因。

刑事局統計，去年1至10月查獲毒駕1803件，釀十死，其中四人死於依托咪酯類毒駕，包括新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震、土城警分局清水派出所長劉宗鑫執勤時殉職；新竹市71歲鍾姓老婦騎機車、高雄市92歲吳姓老婦步行遭撞死。

駕駛尿液送驗檢出毒品種類前五名為安非他命819件、K他命681件、卡西酮117件、海洛因91件、依托咪酯類42件，有單一案件檢出多種毒品。依托咪酯類排第五，因屬麻醉藥物，以電子煙施用方便，駕駛邊開車邊吸食，無法控制身體，肇事風險極高。

2014年移送毒駕323件，隔年升至384件，接著逐年下降，2020至2022連三年掉到雙位數，前年升至267件，去年1991件創新高，今年持續上升，截至3月已1189件。

走私毒品 「喪屍煙彈」毒駕危害嚴重，販毒集團去年10月從印度以空運貨櫃走私依托咪酯來台，警方搜出135公斤，估市價達27億元台幣。（本報資料照片）

刑事局分析，依托咪酯類在東南亞 國家多屬管制藥品而非毒品，毒販從印度、越南 、泰國與柬埔寨等國走私來台，摻進煙油分裝煙彈販賣。依食藥署資料，依托咪酯最早於前年12月檢出，去年上半年開始被查獲濫用，法醫研究所亦有多案檢出。黃瑋震殉職後，行政院加速於去年8月5日將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯公告列為三級毒品，毒駕悲劇仍層出不窮，11月27日再升為二級。

刑事局說，以往毒駕構成公危罪須「致不能安全駕駛」，不易舉證；刑法第185條之三修正前年12月29日施行，將毒駕增訂「抽象危險犯」，駕駛經檢測體內毒品達行政院公告濃度，即犯毒駕罪，不需警方蒐證是否危險駕車。去年下半年起加強掃蕩依托咪酯類，阻絕境外輸入及查緝境內分裝，成效開始顯現。

警察大學行政警察系主任許福生指出，毒駕是施用毒品衍生犯罪，問題根源在毒品防制，電子煙方便攜帶及使用，已成施用工具，衛生機關應加強管理；另毒駕屬成癮性犯罪，不能單靠司法嚇阻，應「事先」宣導毒品危害，防堵毒品新生人口，「事後」戒癮治療，減少再犯。

他說，警察攔查酒駕時可從駕駛有無酒味酒容初判，施以酒測後移送，取締毒駕須採尿液送驗，會出現空窗期，無法即時遏阻，犯嫌當下沒有「法律威嚇感及社會恥感」，建議研究毒品唾液快篩用於執法，協助現場辨識毒駕。

刑事局表示，香港 警方已採用毒品唾液快篩技術配合執法，台灣是否跟進有待討論，且須修法及建立檢驗標準才能執行，將蒐集國外作法並研究可行性。