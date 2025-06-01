三峽車禍肇事翁不治 受害家屬憂真相難明 檢方：會說明事故原因

新北三峽重大車禍的肇事駕駛78歲余姓老翁傷重宣告不治，引發外界關注被害者後續求償。圖為民眾主動在現場獻花悼念。(本報資料照片)

新北三峽重大車禍的肇事駕駛78歲余姓老翁，5月31日傷重宣告不治，受害家屬擔心未來真相難查也難求償；犯罪被害人保護協會證實，已聲請假扣押余翁財產獲准，新北市長侯友宜 表示，調查腳步也不因人死而停歇，新北地檢署也強調，未來會在余翁不起訴書說明事故調查結果。

據了解，余翁生前名下擁有不少股票與不動產，犯罪被害人保護協會協助被害人聲請假扣押已獲准，新北檢表示，受害人不用擔心求償無門。

亞東醫院表示，余男5月19日被送醫急救，至昨天經多次手術及在加護病房以非手術性療法治療，仍因多重器官衰竭不治，已回報檢警相驗。警方昨天下午報請檢察官司法相驗；檢察官表示死因尚待釐清，遺體暫時冰存，擇日解剖。

余翁的妻子和兒子昨下午抵達醫院由警方製作筆錄，余翁的妻兒神情凝重，不發一語，由警方帶領快步進入殮房。

外傳余姓老翁家屬醞釀脫產，侯友宜表示，事故發生後第一時間已聲請假扣押，並責成警察單位依檢方指揮調查事實，釐清真相，他也特別交代警方在調查告一段落時對外說明，讓受害者及家屬知道真相。

「未來不論肇事者子女是否要拋棄繼承，都不影響求償。」法制局副局長許宏仁說，若老翁妻兒繼承財產，權利、義務都要概括承受；假扣押是保全程序、避免移轉，讓肇事者被扣押的財產繼續作為受害人的理賠擔保，後續司法程序受害者只要打贏訴訟，就可以執行。

法制局長蔡庭榕說，已由犯保協會做好老翁財產假扣押及求償的保全程序，即使財產變遺產，還是被假扣押，不會受影響。法制局補充，肇事者死亡，刑事部分一般會簽結。

被害者家屬昨得知余翁死亡，透過新北市議員呂家愷表示，肇事者家屬到現在連道歉都沒有，對死者家屬打擊真的很大，非常過分，希望好好追蹤肇事者家屬後續行為。