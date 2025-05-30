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推豐胸儀器、裝針孔…創意私房男師9年偷拍30多人 判12年

記者曾健祐／台中30日電
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陳姓補教老師放在浴室的寶特瓶內藏微型攝影機，瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭用來偷拍女學生洗澡。(本報資料照片)
陳姓補教老師放在浴室的寶特瓶內藏微型攝影機，瓶身細小孔洞（紅圈處）的鏡頭用來偷拍女學生洗澡。(本報資料照片)

台北市陳姓補習班老師是「創意私房」會員，9年來利用教職偷拍、竊錄30多名女學生、同事，將性影像合成後上傳供他人觀覽，檢方痛斥陳愧對教職，起訴求刑15年。法院昨依兒童及少年性剝削防制條例等55罪，共判他12年，可上訴。

台中地檢調查，40歲陳男2015年起擔任北市某補習班老師，2019年起去某國小當代課老師。他利用學生、家長信任，多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部，還用手機偷拍。

檢方發現，陳向女同事、女老師推銷類似電療豐胸儀器，佯稱立即見效，鼓吹多名女子直接在補習班倉庫內「試用」，他在內部以寶特瓶掩護架設針孔偷拍。

陳擔任代課老師期間，約班上學生自費到宜蘭、台中旅遊，提前在民宿廁所內寶特瓶、芳香劑裝設針孔竊錄，或回程刻意安排到女學生汐止住處洗澡，多人遭偷拍；9年來共30多人受害，包括25名少女，陳還將性影像用AI合成，傳到社群Telegram上群組分享。

台中地院昨宣判前，合議庭先就陳男羈押期將屆滿開延押庭。公訴檢察官主張，陳男重刑可期，仍有逃亡之虞，應繼續延長羈押。

陳男辯護人則希望讓陳男交保，稱可籌錢賠償被害人。陳男也表示，還要照顧家人、籌錢；合議庭諭知候核辦。

法院指出，陳男擔任補習班、國小老師，利用教職接近被害人，濫用學生、同事及朋友信任，為滿足私慾自2014年起至2023年間，竊錄多人性影像，被害人數多、犯罪期間橫跨數年，竊錄電磁紀錄數量甚多，陳還將竊錄影像用電腦合成不實電磁紀錄，傳到通訊軟體群組供他人觀覽。

法院審酌，陳男犯後坦承，和其中3名被害人和解賠償，略彌補犯罪損害，依兒童及少年性剝削防制條例等55罪，判陳男應執行12年。

台北市陳姓補教老師（左）是N號房會員，多年利用教職偷拍女學生，法院判他12年徒刑...
台北市陳姓補教老師（左）是N號房會員，多年利用教職偷拍女學生，法院判他12年徒刑。(本報資料照片)

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