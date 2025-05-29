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呂秋遠遭控渣男回擊5千字 公布私訊「她跟我搞曖昧」

記者楊德宜／台北即時報導
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律師呂秋遠。本報資料照片
律師呂秋遠。本報資料照片

台灣網紅律師呂秋遠遭前同事指控始亂終棄爭議，他沉寂1個月於昨(29)晚在臉書發布5421字長文反擊，並公開他與女方15張的Line對話截圖，反咬對方積極示愛，傳給他「最夯做愛地點」、「希望我帶她回家睡覺」等各種追求訊息，並列出日期和時間；他認兩人發生性關係，但否認交往，更批女方打官司、找媒體、上網爆料。他表示，他不會再針對私事受訪，「其實我很早就想退休，這樣的不實指控，剛好可以讓我順勢下台」。

「我決定提供所有證據，攤開所有真相」。呂秋遠表示，女方2年前主動聯繫他，於是到他的律師事務所擔任實習律師，沒多久就多次向他「輕微告白」，到職26天直接告白，「我已經被你迷暈了」、「我電腦裡滿滿都是你的照片、那些我上班翻到第一天就暈了」，兩人搞曖昧，後來發生性關係。

呂秋遠表示，對方提告說是希望法院留個紀錄，「事實上的理由就是，她要把這件事公開。她或許認為，呂大律師最害怕媒體公審，公開以後，我就會乖乖聽話就範」。又湊巧法院「忘了」遮蔽他的名字，之後鬧上新聞。他去身心科就診，女方還安慰他，「這種PUA的煤氣燈手法，當真發揮到淋漓盡致，我完全都相信她，我不會繼續被她傷害」，卻又爆料他就醫、寫成有憂鬱症。

呂秋遠表示，女方要求他參加家庭的母親節聚會，他拒絕了，在他準備匯款30萬元，對方在臉書PO出第一篇爆料文，於是他終止匯款、全面封鎖。對方連續攻擊10天後，把私下偷錄的談判過程，擷取部份內容放上網，讓他無法接受。

「其實繼續沉默，本來也無所謂」。呂秋遠表示，「但是第一天上班就開始蒐集我的照片，沒事就會想跟我發生關係，找做愛最佳地點的人是誰？要不要好好想想再說？我會把所有訊息保留不刪，好好的給所有人看看，你到底是在上班，還是在設計老闆？」

網友反應不一，網友表示，「這種事情一個巴掌拍不響吧」、「家務事被這樣炒作真的很不堪」、「對於讀者來說，試圖解釋絕對比默認來得好」。

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