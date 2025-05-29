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高雄女發文「陳菊走了？」遭送辦 法官裁定不罰

記者巫鴻瑋／高雄29日電
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網友在PTT發文問「陳菊走了？」，遭高雄市三民一警分局在4小時內火速通知到案送辦，高雄地院法官審理認為，內文多以問號作結，不足以使人產生恐慌或激憤，裁定不罰。(記者巫鴻瑋／翻攝)
網友在PTT發文問「陳菊走了？」，遭高雄市三民一警分局在4小時內火速通知到案送辦，高雄地院法官審理認為，內文多以問號作結，不足以使人產生恐慌或激憤，裁定不罰。(記者巫鴻瑋／翻攝)

監察院長陳菊因腦血管阻塞住院數月，高雄市陳姓女子上月在PTT以「陳菊走了？」為題發文爆卦，警方4小時內火速逮人，依社維法送辦。高雄地院法官審理認為，陳女僅就未經查證消息表達個人疑惑，內文多以問號作結，不足以使人產生恐慌或激憤，裁定不罰。

裁定書指出，陳姓女子4月22日晚7時43分在PTT「Gossiping」八卦版發文，提及「剛剛脆有人爆料，陳菊剛剛過世了？？真的假的？？」等不實訊息，一度引發社會高度關注，警方獲報循線查到她送辦。

社維法明定散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，但解釋上，散布謠言需達到使公眾心生畏懼、恐慌、激憤等心理狀態，或因而造成公眾採取不理性行為才算。

陳女遭移送後，始終堅決否認有散布謠言的行為，並稱她當時只是想詢問陳菊死訊的真實性，才會在八卦板上發文，且發文半小時後就請求版主刪文，因此主張貼文不可能會影響社會安寧。

法官認為，陳女發文時，從標題到貼文內容文句的句尾，都反覆以問號作結，說明陳女也知道自己的消息真偽有待查證，僅意在就尚未獲得證實的內容在網路論壇上表達個人疑問，或想和其他網友討論。

法官指出，移送機關雖引用網路新聞資料，主張陳女的行為言論引起社會高度關注及多人留言，但看留言，充其量僅能認為貼文引起社會高度討論或關注，但不足以擴張解釋認為該貼文已使閱覽者產生畏懼、恐慌或激憤等負面心理，或不理性，不足以認定陳女散布謠言，因此裁定不罰。

陳菊

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