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台大學霸林睿庠販毒被捕 給母家書：抄人生捷徑但走錯路

記者張宏業／台北28日電
台灣大學資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，去年在美國落網，他服替代役時被派至聖露西亞。(記者張宏業／翻攝)
台灣大學資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，去年在美國落網，他服替代役時被派至聖露西亞。(記者張宏業／翻攝)

台灣大學高材生林睿庠因經營販毒暗網平台案被美方逮捕，被爆中學時便參加亞洲國際奧林匹克數學公開賽奪銅牌，因具虛擬貨幣專業，替代役被派至聖露西亞還教當地警察應對網路犯罪，他寫給母親的家書透露「打算抄人生捷徑但走錯路」。

有網友翻出Linkedin資料，發現林睿庠2013年參加亞洲國際奧林匹克數學公開賽獲銅牌，2019年自私立復興實驗高中畢業進入台大數學系就讀，在知名金控機構的後端與區塊鏈研發部門實習，隔年轉至資管系，2023年畢業。

林睿庠畢業後，是台灣邦交國聖露西亞的外交替代役男，由於擅長區塊鏈與虛幣洗錢技術，曾指導當地警察如何應對新型態網路犯罪，甚至將該演講經歷分享在自己的Linkedin頁面。

據了解，林睿庠家境不差，父親是航太領域專家，曾獲台大傑出校友，母親從事金融業，但自幼父母離異，他與母親同住，鮮少與父親聯絡，曾向美國司法單位表示，母親以前常餓肚子啃飯糰、吃蘇打餅度日，堅持栽培他跟弟弟讀好學校，他為體恤母親，努力讀書考上台大，以低收入戶領到獎學金。

據指出，檢調搜索時發現林睿庠常寫家書給母親，指「我本來打算抄人生捷徑，但是走錯路了，我想用大學四年換一生，想讓妳過好日子，我沒在台灣犯罪，沒在台灣販毒，沒有對不起國家，我每天都提心吊膽怕被抓，也想做完這次就收手不做了，沒想到還是出事」。

家書也告訴弟弟說，「你該醒過來了，不要再像個孩子，過去是我扛起家中的責任，你要振作代替我好好照顧媽媽」。

低收入 虛擬貨幣 航太

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