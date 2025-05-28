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台大學霸淪暗網毒梟 3年海撈30億 在美落網查扣逾億資產

台灣新聞組／台北28日電
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台灣大學資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，去年在美國落網，他服替代役時被派至聖露西亞。(記者張宏業／翻攝)
台灣大學資管系畢業生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，去年在美國落網，他服替代役時被派至聖露西亞。(記者張宏業／翻攝)

台灣大學資管系畢業高材生林睿庠涉創辦暗網平台專供販賣毒品，短短三年海撈30億元(台幣，以下同，約1億美元），去年在美國轉機時落網，台北地檢署查扣林在台豪宅、銀行帳戶等逾1億元資產，將他母親列為洗錢罪被告偵辦；近期傳出林與美方達成協議決定咬出共犯，紐約法院罕見將宣判日從本月延至9月。

檢調追查，林睿庠2020年成立「隱身市場」暗網平台，專門提供毒品交易，當時他年僅19歲，以「法老王」或「法老」化名掌控運營，與其他共犯討論毒品供應商選擇及交易決策，聘員工24小時輪班管理網站。

網站設計商業化，圖文並茂，利用簡單圖說解釋毒品效能，吸引全球超過20萬名毒品人口使用，更有上千名毒梟在此販毒，成為海洛因、古柯鹼、冰毒、迷幻藥LSD等毒品及冒牌處方藥品交易平台。

美方掌握，林睿庠多年前將暗網平台的架構圖，以電子郵件寄給自己，成為鎖定他是毒品暗網主嫌的關鍵。林去年5月從聖露西亞赴新加坡申請研究所，經美國紐約甘迺迪機場轉機，被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。

北檢去年6月立案，透過法務部司法互助管道與美國檢察官保持聯繫，共享案件資源，另美國在台協會FBI人員與台方調查官也維持聯繫管道共辦，追查販毒及不法所得流向。

美方掌握林睿庠虛擬貨幣等逾億元資產，北檢去年6月指揮台北市調查處搜索林的台北市士林區天母豪宅，查扣價值6000萬元房產、存有數千萬元銀行帳戶及股票、虛擬貨幣冷錢包，金額逾1億元。

檢方追查，林睿庠為分攤風險，疑將資產陸續轉匯到外幣帳戶及施姓母親、胞弟的帳戶，其中施的帳戶金額高達4000萬餘元，懷疑施替兒子洗錢，將她列為洗錢罪被告偵辦中。

據了解，林睿庠不願提供冷錢包密碼，檢調尚無法得知虛幣總額，懷疑有其他冷錢包藏匿海外。檢方強調，毒品為萬國公罪，林若於美國服刑期滿被遣返，台灣同樣可追訴網路販毒犯罪。

虛擬貨幣 FBI 新加坡

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