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年紀大無法照顧…8旬母悶死53歲身障兒 判刑2年半

記者王聖藜／台北28日電
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台北市八旬林劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，趁看護離開時將裝有現金紅包袋塞進兒子口中，再以口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶致窒息死亡。台北地方法院依家暴殺人罪判林劉有期徒刑二年六月。圖為台北地方法院。（本報資料照片）
台北市八旬林劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，趁看護離開時將裝有現金紅包袋塞進兒子口中，再以口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶致窒息死亡。台北地方法院依家暴殺人罪判林劉有期徒刑二年六月。圖為台北地方法院。（本報資料照片）

台北市8旬林劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，認年事已高無法再照顧，趁看護離開時將裝有1萬元台幣現金紅包袋塞進兒子口中，再以口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶致窒息死亡。台北地方法院審理，昨依家暴殺人罪判林劉有期徒刑二年六月；可上訴。

本案起訴時移國民法官法庭審理，但檢方聲請以一般程序審判獲准；殺人罪本刑為十年以上有期徒刑，合議庭適用刑法減刑條款，對林劉姓婦人減刑。

檢方調查，林劉婦的兒子自幼有極重度身心障礙，生活無法自理，仰賴母親照料生活起居長達50年；2023年4月，林劉婦確診新冠肺炎在家自行隔離，想到自己身體狀況不佳且年事已高，無法繼續照顧兒子，心力交瘁，逕起殺機。

同年5月11一日下午，林劉婦前往住家附近油漆行購買一捆免割封箱膠帶，隔天趁菲律賓籍看護離開兒子房間時反鎖房門，將裝有1萬元現金的紅包袋塞入兒子口中，以口水巾摀住口鼻，再用膠帶層層纏繞，致窒息死亡。

菲籍看護找不到林劉婦，發現其兒子房門反鎖，從陽台看見林劉婦在兒子房間哭泣，遂通知家屬，家屬趕到報警。

北市松山警分局員警到場發現林姓男子陳屍住家，口鼻有被膠帶封住痕跡，林劉婦坐在床邊哭泣不止，帶回偵詢，她坦承殺子，檢方調查後依家暴殺人罪起訴林劉婦。

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