陸配校園旁直播「疑拍到學生」遭告發送辦 法界叫屈

警方調閱監視器畫面，確認劉女確實有在校園旁直播。(記者李隆揆／翻攝)

陸配劉女日前在台北市民生國小外與親友直播，分享生活日常，因疑似拍攝到小學生遭導護媽媽勸退，北市議員許淑華因此向警方告發。警方日前通知劉女到案偵詢後，依刑法妨害秘密罪嫌、違反兒童及少年福利與權益保障法等送辦裁處。

警方調查，52歲劉女5月15日在民生國小外透過通訊軟體微信 直播，因疑似拍攝到小學生，引來一旁導護媽媽出言告誡，市議員許淑華獲悉後不滿劉女舉動，認為劉女行為已觸法，即向警方告發，警方獲報循線通知，劉女5月16日到案說明。

據悉，劉女自稱居住附近，直播只是想向親友分享生活日常及環境，不料竟有觸法之虞。警方表示，依法受理許淑華告發，詢後依刑法妨害秘密罪嫌將劉女函送台北地檢署偵辦，另依兒少權法函請社會局裁處。

北市社會局表示，收到警方提供兩名疑似行為人，將持續追蹤司法結果後，再評估是否涉及違反兒少權法，若經調查違反49條遺棄、身心虐待、拍攝或錄製暴力或其他有害兒童及少年身心健康出版品等情事，可裁處6萬至60萬元台幣(約2000至2萬美元)罰鍰。

對此，有法界人士感到震驚，雖然告訴、告發是人民權利，但是劉女是結婚來台、領有身分證的台灣人，只是在小學旁直播分享日常，所作所為和許多網紅相同，竟因此被函送，「走在路上還能不能自拍？校園周遭要列攝影禁制區了嗎？」、「這世界是不是有點太可怕了？」