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牛樟芝之父血案…兇手行刑式殺4人 3死刑被撤發回更審

記者林孟潔／台北27日電
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康建生技槍殺4死案兇嫌李鴻淵。(本報資料照片)
康建生技槍殺4死案兇嫌李鴻淵。(本報資料照片)

南投縣男子李鴻淵三年前持槍闖入前東家康建生技公司，槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴重傷撿回一命，胞弟、女兒、員工等四人身亡；二審依三個殺人罪判李死刑，最高法院在憲法法庭死刑釋憲判決出爐後，撤銷判決、發回更審。

最高法院指出，依憲法法庭判決意旨，二審未對李鴻淵鑑定更生教化可能性，有違誤之處，且承審庭認為對接連殺人、犯多個殺人罪，應依被告各次犯行個別精緻化量刑，二審未逐一量刑，也有違誤，因此撤銷發回更審。

李鴻淵2013年曾任職康建生技，認為被前雇主、同事欺負，且失業、與妻子失和心情不佳，2022年持三把槍闖入公司工寮，用手銬控制賴胞弟、劉姓課長，開槍射殺兩人。

李事後騎車到公司，將廠長等人關進廁所，再尾隨賴女兒進辦公室，抵住賴女前額開槍，一旁張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡；賴敏男目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，隔天遭逮。

一審依殺人罪判李一個無期徒刑、三個死刑，槍擊賴敏男重傷部分判13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，併科罰金35萬元台幣(約1.1萬美元)，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

二審認為李「行刑式手法」手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，仍判死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元台幣。案件上訴，憲法法庭去年對死刑條文違憲與否行言詞辯論，並宣示判決。

憲法法庭判決期間，最高法院先依兩個非法持有非制式手槍罪判李6年、8年，剝奪他人行動自由罪判刑1年，槍殺賴敏男依殺人未遂罪判刑13年，槍殺賴胞弟依殺人罪判無期徒刑確定；憲法法庭判決後，三個殺人罪判死刑部分，撤銷發回更審。

死刑 槍擊 聯合國

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