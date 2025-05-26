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台輔大醫院系統遭員工駭入 名模林志玲家族病歷個資傳外洩

記者沈能元／台北即時報導
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輔大醫院驚爆一名周姓呼吸治療師利用遠端連線，駭進醫院的資料庫，瀏覽病患及醫護人員的個資。（本報資料照片）
輔大醫院驚爆一名周姓呼吸治療師利用遠端連線，駭進醫院的資料庫，瀏覽病患及醫護人員的個資。（本報資料照片）

據「鏡週刊」26日報導，台灣新北輔大醫院驚爆駭客入侵，院內一名周姓呼吸治療師為了競選工會代表，盜用多名醫護人員的帳密幫自己投票，同事發現提告，後續又查出他利用遠端連線，駭進醫院的資料庫，瀏覽病患及醫護人員的個資，包括第一名模林志玲家族在內，上萬名病患的個資恐外洩。台灣衛福部表示，目前醫事司已要求輔大醫院所轄的新北市衛生局進行行政調查。

衛福部資訊處長李建璋說，針對醫院資訊安全的維護及管理，目前衛福部共列入53家關鍵基礎設施醫院，輔大醫院並未列入，依規定若發生資安問題不需通報，但衛福部已掌握相關訊息。由於該事件涉及「個資法」，主責單位是衛福部醫事司，目前已要求輔大醫院所轄的新北市衛生局進行行政調查。

輔大醫院一名呼吸治療師竟能查閱醫院內病人個資，是否凸顯院內管理出現問題？李建璋表示，此在行政調查時，這部分會一併了解，「什麼樣的職務，有什麼樣的權限，可以查閱病人個資」，這應是有層次的，針對不同的職務開放不同限權，且針對醫護人員診治病人接觸的病人個資，於教學、研究等其他用途接觸個資時，應有追蹤機制，若院方有所缺失，確實應改善。

李建璋說，目前不清楚病人個資被洩漏的情形，須經新北衛生局調查，再依調查結果，研判院方、醫師是否違反「個資法」而進行相關懲處。

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