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住戶爭取優先購買權 控遭強拆屋 建商駁：合法買地

記者趙容萱／台中26日電
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台中霧峰六股里爆土地糾紛，租戶出面控建商強拆屋，建商回應，僅拆除已接受補償住戶，糾紛交由司法處理。（圖／民眾提供）
台中霧峰六股里爆土地糾紛，租戶出面控建商強拆屋，建商回應，僅拆除已接受補償住戶，糾紛交由司法處理。（圖／民眾提供）

台中霧峰爆土地糾紛，霧峰林氏宗族早年租地林姓佃農，2年前把土地賣給建商，部分住戶正與建商打官司，盼爭取「優先購買權」，不料建商23日強拆2屋，「買個菜回來，家被夷為平地」，昨報警告建商毀損罪。建商表示，合法買地，糾紛交由司法處理。

據了解，該地共2700坪、涵蓋28戶，租戶表示，祖先在一百年前向林姓地主承租土地，世代居住在此，地主在921地震後就不再收租金，但租戶仍每2年提撥租金到地主戶頭，且每年繳房屋稅，直到去年9月收到建商寄存證信函，要求「拆屋還地」，才知土地前年已賣給建商。

租戶控訴，有12戶拿了補償費搬離，還有16戶未同意搬遷，其中13戶組自救會，盼能有「優先購買權」，正與建商打官司，沒想到建商竟強拆2屋，更將營建廢棄物傾倒在7戶住家前，疑似逼迫他們搬遷。

「我們並非釘子戶。」住戶指控，她只是出門買菜，回家就發現房子被拆，夷為平地，洗衣機、冰箱等家當全數毀損，只能住兒子家。

建商表示，他們依法取得土地，拆除行為僅針對已接受補償的住戶，並無強拆，訴訟糾紛交由司法審理。

台中市警局霧峰分局表示，林姓居民因門口被倒建築廢棄物，報警提告妨害自由罪，警方調查釐清後移送台中地檢署偵辦；昨有2名住戶報案，告建商毀損罪。

台中市議員江和樹則批建商動作過於粗暴，不應強拆、更不應以營建廢棄物阻人通行，應好好與租戶協商。

都發局表示，此案地上物多無使用執照，拆除工程是否可免申請拆除執照、施工圍籬設置是否符合規定等，將盡速釐清後依規辦理。環保局派員稽查，查獲工程砂石汙染水溝，拆除的廢石棉瓦也未依規妥適處理，已違反廢清法當場告發。

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