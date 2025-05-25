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4天3起 奇萊東稜登山事故頻傳

記者王燕華、尤聰光／台北25日電
空勤花蓮駐地黑鷹直升機出動，將疑似高山症的山友救援下山。（圖／空勤花蓮駐地提供）
空勤花蓮駐地黑鷹直升機出動，將疑似高山症的山友救援下山。（圖／空勤花蓮駐地提供）

台灣山域事故頻傳，空勤直升機近日又忙著高山救難；56歲鄭姓山友在太魯閣園區的研海林道疑似高山症發作，昨由黑鷹直升機救下山，這已是攀登奇萊東稜登山隊4天內第3起事故。

台東縣延平林道前天下午有3名外籍人士溪降失聯，消防及空勤連夜搜救，昨傍晚發現3人，陸續吊掛2名澳洲籍男女及1名荷蘭籍男子送醫。

花蓮從21日起共發生3起山域事故，都是攀登奇萊東稜的登山隊。先是一支3人登山隊走到大理石營地下方最低鞍部的密林處時，52歲周姓隊員突然出現嘔吐、頭暈、肢體無力，疑似高山症發作，消防人員及空勤花蓮駐地合力，21日一早由黑鷹直升機將傷患吊掛救出。

消防局大前天又獲報一支攀登奇萊東稜的10人登山隊，鄭姓山友發生暈眩、走路不穩，醫師評估可能為高山腦水腫，黑鷹再次起飛救人。前天下午再獲報56歲鄭姓山友在研海林道4公里處疑似高山症，亟需救援。

台東縣消防局指出，延平林道的事故，2男1女外籍人士僅隨身攜帶PLB（個人指位無線電示標）衛星發報器，大前天稱要赴延平林道溪降，前天衛星發報器發出求救訊號，並由遠在澳洲的家屬打越洋電話到台灣求救。

空勤派遣編號NA-703直升機執行任務，吊掛下放特搜人員為受傷的外籍人士實施腰椎受傷患者固定包紮，之後吊掛3人後送台東馬偕醫院治療。

消防局呼籲，從事溪降、攀岩等高風險戶外活動時，應確保裝備完好並熟悉操作流程，並攜帶PLB或衛星通訊設備，以備緊急時能求援。登高山若有頭痛、頭重腳輕等症狀，可參考「露易斯湖高山症評估標準」自我檢視，症狀加劇應盡速下撤。

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