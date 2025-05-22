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王文洋桃色風暴 兩性專家：學生妹下錯棋 拿到的錢恐更少

台灣新聞組／台北22日電
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王文洋（右）與呂安妮（左）曾有過一段情。（本報資料照片）
王文洋（右）與呂安妮（左）曾有過一段情。（本報資料照片）

74歲的宏仁集團總裁王文洋，近日再傳桃色風波，一位宋姓女子自稱大學時被他包養產子，如今孩子已經五歲，想要認祖歸宗卻遭拒，引發外界熱議。對此，兩性專家欣西亞21日在臉書評論此事，認為宋女對王文洋施壓，很有可能弄巧成拙，直接讓4000萬（台幣，下同，約133.5萬美元）「掰掰」。

據《鏡週刊》報導，宋女在念大學時被王文洋包養，後來產下一子，王文洋承諾每年給200萬扶養費，直到小孩20歲，共計4000萬。如今孩子五歲，宋女希望一次拿完撫養費，也盼王文洋能認私生子，沒想到遭拒絕，小孩監護人（宋母）憤而提告，並求償和解金逾10億元。

對此，欣西亞也發文表示，宋姓母女如果是見獵心喜、想從王文洋身上挖更多錢的心態，那事前功課沒做足，因為王文洋多年前受訪時，曾讚當時的女友兼小三呂安妮，從未明示或暗示要結婚，「顯見王文洋不喜歡被強迫和被要求，『我想給妳我自然會給』」。

欣西亞認為，王文洋會信守承諾、按時付款給宋女，但宋姓母女想一次拿，對王文洋施壓甚至威脅不照做就公諸於世，可能使錯招，「一來王文洋自元配過世後就一直單身，說真的沒什麼法律上的問題，頂多讓大眾吃吃瓜。二來連他用情至深的呂安妮都沒有主動開口要求了，你們對他施壓，弄巧成拙的可能性很大。」欣西亞推測，經由法院審判後，宋女「拿到的錢反而更少，4000萬掰掰，加起來恐怕幾百萬不到也不無可能」。

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