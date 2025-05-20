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吸金22億潛逃 徐少東傳訊「人在日本」 檢警懷疑障眼法

記者張議晨、石秀華、蔣永佑／台北20日電
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三聯集團負責人徐少東。（圖／最高檢察署提供）
三聯集團負責人徐少東。（圖／最高檢察署提供）

三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元（台幣，下同，約7300萬美元）被判13年，9日失聯，最高檢認定逃亡；徐多名友人收到徐傳訊稱司法不公，人在日本，檢警正設法查證，並追查他失聯期間是否有人接應，依藏匿人犯罪偵辦。

徐少東涉犯銀行法部分，雄檢偵辦時聲押徐少東獲准，起訴移審法院後，院方裁定4000萬元交保，限制住居；高雄高分院去年7月判徐13年徒刑，上訴最高法院審理中。

徐少東前年另涉反滲透法、國安法、總統副總統選舉罷免法等，國安法由高雄高分檢偵辦，其餘案件在橋頭地檢署；當時橋檢也曾聲押徐少東獲准，聲請續押時法院裁定50萬元交保。全案起訴後，違反國安法部分高雄高分檢聲押，同樣獲法院以50萬元交保，定期至派出所報到。

徐本月9日留下「訣別書」失聯，兒子11日至派出所報案協尋；檢方依失聯行跡，認定逃亡，最高檢指示雄檢偵辦，通知外交部領事事務局廢止及註銷徐少東護照。

徐少東案子都已移審法院，法院至今未發布通緝，僅能由警方拘提，徐非通緝犯，就程序來說僅能算「失蹤人口」，檢警追查相對困難。

地方盛傳徐少東從西部沿海偷渡出境，昨天傳出他自爆人在日本，檢警懷疑他故弄玄虛，因為徐被境管，只能搭船，要偷渡至日本難度很高，研判是障眼法。

徐少東目前有4100萬元保釋金在各級法院，橋頭地院預計6月6日開庭，若徐拘提未到，開庭也未到，預估將發布通緝，沒入全數保釋金。

立委黃國昌昨質詢，指徐過去有多次未到案紀錄，為何連電子監控都沒有？司法院副秘書長王梅英指徐目前尚未通緝還在拘提，鄭銘謙則說徐之前沒被通緝，但被黃國昌持法院裁定打臉，指徐少東之前有通緝未到案紀錄，還是好幾次。

黃國昌說，法院裁定理由認定他有應變計畫，有私下管道可以出境，卻未實施電子監控。鄭銘謙指二審檢察官已建議對徐少東實施電子監控，但還沒開庭人就傳喚不到，黃國昌斥又是院檢互推。

黃國昌 日本 偷渡

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