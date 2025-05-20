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千萬借貸糾紛？洗牙太痛？ 壯男狂毆女醫師 事後投案

記者李隆揆、沈能元／台北20日電
身材魁梧的周姓男子疑似因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，遭依醫療法移送北檢複訊。(記者曾原信／攝影)
身材魁梧的周姓男子疑似因「洗牙太痛」暴揍沈姓女牙醫師，遭依醫療法移送北檢複訊。(記者曾原信／攝影)

周姓男子昨到台北市松山區某診所洗牙，疑因疼痛暴揍沈姓女醫師，沈眼窩骨折、鼻血狂流，診所內林姓冷氣清洗工介入阻止；周男事後自行投案，被依醫療法、傷害罪送辦。沈女指挨揍疑與自身債務糾紛有關，警方一併釐清中。

警方調查，21歲周男昨早到診所洗牙，突暴起狂毆49歲沈女，診間外冷氣清洗工林男聽聞爭吵介入制止，因周男身材魁梧難以控制，先請鄰居報警，再將沈女拉出診所躲入鄰居家，員警及救護人員到場時，周男已逃離現場，事後周男自行投案。

據悉，沈女送往國泰醫院治療，經診斷確定眼窩骨折、外傷性虹膜炎、臉面擦挫傷，後續轉往馬偕醫院治療；她透露自身與人有千萬台幣借貸糾紛，上月才有3名男子到診所滋事，當時報警脫困，「這次被打，就覺得這個人（周男）跟債務有關。」

周男供稱，首次到這間診所洗牙，過程中多次感覺不適，情緒不穩之下才失控傷人。警方詢後依醫療法、傷害罪移送台北地檢署偵辦；沈女所指債務糾紛，警方朝恐嚇、強制、組織犯罪方向偵辦，釐清周男是否有關。

牙醫師公會全聯會理事長江錫仁說，主管機關應與醫療界攜手合作，建立「醫療安全聯絡網」，強化危機處理通報機制。

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