男偽造內政部主秘派令 還冒名高官自送花籃祝賀

圖為新北地檢署。（本報資料照片）

33歲李姓男子涉以電腦偽造自己調派內政部 主任秘書的行政院人事派令，再將假派令傳給多位警界、醫界人士，還冒檢察總長、警政署長等高官名義，自費送祝賀花籃給自己；新北地檢署依偽造公文書罪嫌起訴李。

檢警調查，李男出身醫師世家，父親、兄長都是醫師，他落網後坦承犯行，供稱因長期無業，為了讓人瞧得起，也比較好交女朋友，才假扮政府高官。

李之前就有假扮美國蘋果電腦台灣分公司人資長前科，還謊稱可替一名女子介紹工作，癡纏對方不放，最後還揚言潑硫酸，被依恐嚇及違反跟蹤騷擾防治法等罪起訴。

他還被查出另試圖假扮立法院長辦公室副主任身分，連印章、名片、識別證等都已做好；檢警不排除他另有所圖，進一步追查。

李男去年5月21日在住處用電腦偽造蓋有行政院大印的「113年5月28日院授人陪字第1133441528號」派令，記載核准李男調派內政部主秘。

李隨後再將不實派令電子檔傳給24名警界和醫界人士，包括北市大同、士林、松山警分局副分局長或隊長級幹部，及台北、林口、土城長庚醫院多名醫師。

有人收到派令發覺有異，向內政部政風室檢舉，警方獲報前往，只見李家一片「花團錦簇」，門口擺放署名檢察總長邢泰釗、警政署長張榮興、國安局副局長黃明昭、台大醫院院長吳明賢、林口長庚院長陳建宗、台北長庚院長黃集仁、台北榮總院長陳威明等人的祝賀花籃。

警方隨後搜索，起出偽刻內政部主秘職名章，還有立法院長辦公室副主任、台大醫師等身分的印章、名片、識別證；李坦承冒名，供稱只是為了製造自己官大、人面廣假象。

檢方調查後確認花籃都是李自掏腰包請花店送來，被冒名的高官都不知情，依偽造公文書罪嫌起訴。