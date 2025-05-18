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台大狼醫未受懲戒續看診3年半 院方未通報衛生局 挨轟制度失靈

台灣新聞組／台北18日電
醫師性侵案錯失懲戒時機 製表／元氣中心
醫師性侵案錯失懲戒時機 製表／元氣中心

計程車司機、兒少工作者、教師若涉犯性侵、性騷擾案 ，調查期間皆必須停職。台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎2021年性侵急診女病患，今年5月判決出爐，期間未被停職或公布姓名，仍持續接受訓練、診治病人，時間長達三年半，外界質疑醫師懲戒與通報制度失靈，影響病人安全。

對於外界質疑，衛福部次長林靜儀認為，台大醫院評定黃信穎構成性騷擾後，應該主動通報北市衛生局，「衛生局不會用『通靈』的方式知道台大發生什麼事」，強調「醫師法」第25條規定，不必等判決，只要違反醫學倫理，衛生局就可啟動懲戒。」若台大醫院知悉性侵事件，並在完成調查後向衛生局通報，啟動懲戒，「事情早就開始走了。」

但台大醫院院長吳明賢表示，性騷案主管機關是社會局，台大依法通報北市社會局，當時並未通知衛生局；台大發言人陳彥元說，性騷擾防制法未規定通報衛生局，院方雖可主動通報，但須依性騷委員會決議，委員會未決議將該醫師交付懲戒，故院方按流程通報社會局；至於停職，院內雖有少數住院醫師停訓案例，但須由人事單位考量決議，並非說停職就能停職。

北市衛生局長黃建華指出，此案待判決出爐才知情，近日將啟動懲戒機制。

整理事件經過，涉性侵的醫師長達三年半皆未受懲戒，也沒有與病人隔離，至少有三個處理時間，因法令與機制不足，錯失時機。一是醫師性侵案件調查期間，缺乏停職機制；二是醫院向地方衛生局通報啟動懲戒的程序，缺乏準則； 三是針對醫師性平事件，地方社會局跟衛生局之間無具體聯繫機制。

一位年輕醫師公開向婦產科師長前輩喊話，指接連性侵性騷案，造成傷害的不只是加害者，呼籲「讓我們不要成為旁觀的幫兇」、「督促醫院、學會、制度保護病患與同仁安全，重建婦產科醫師專業」。

這封公開信發信人署名為「台北市醫師工會會員及台灣婦產科醫學會會員」。台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，近來接連爆出婦產科醫師涉及性侵、性騷，學會與醫院卻多以「交由司法處理」，迴避應負責任的制度改革。不僅病人擔心遭遇行為不端醫師，留在職場的醫護同仁也憂心自身安全與醫病信任崩解。

近期台大醫院接連爆出婦產科醫師性侵、性騷擾案，年輕醫師呼籲「讓我們不要成為旁觀的...
近期台大醫院接連爆出婦產科醫師性侵、性騷擾案，年輕醫師呼籲「讓我們不要成為旁觀的幫兇」。(本報資料照片)

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